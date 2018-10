La Diputación cesará a los altos cargos que incurran en incompatibilidades Las Juntas Generales han aprobado un proyecto de norma foral. / YVONNE FERNÁNDEZ El proyecto de norma foral prevé la creación de un órgano de garantía independiente para requerir las destituciones XABIER GARMENDIA Martes, 16 octubre 2018, 17:38

Las Juntas Generales de Bizkaia han dado esta mañana un paso decisivo para asegurarse de que los altos cargos de la Diputación no incurran en incompatibilidades ni en conflictos de intereses. La comisión de Buen Gobierno y Transparencia ha aprobado, con 21 enmiendas de los grupos políticos, el proyecto de norma foral en el que se establecen unos principios éticos para el ejercicio de sus responsabilidades y en el que se les obliga a abstenerse de intervenir en actividades en las que puedan favorecer intereses propios o familiares. El texto contempla, incluso, la destitución de los responsables institucionales que incumplan gravemente ese régimen.

El proyecto de norma foral dicta que los altos cargos deben basarse en los principios de «ejemplaridad, integridad, imparcialidad, objetividad, responsabilidad, franqueza y respeto». Para ello, hace hincapié en los casos de conflictos de interés que surjan no solo durante el desarrollo del ejercicio del cargo, sino también con anterioridad y en los dos años siguientes a su marcha. De hecho, establece que, durante ese periodo posterior, los ex altos cargos no podrán prestar servicios ni mantener relaciones profesionales con aquellas empresas privadas con las que hayan tenido contacto durante el desempeño de sus funciones. Es decir, un obstáculo para las conocidas como «puertas giratorias».

El documento también entra de lleno en el terreno patrimonial, ya que obliga a los responsables forales a presentar una declaración de bienes, derechos y obligaciones. En ella se deberá comprobar que no tengan participaciones directas o indirectas superiores en un 10% en empresas que hayan suscrito contratos con el ente foral. Además, solo podrán percibir una retribución por parte de las administraciones públicas, por lo que deberán renunciar, si los tuvieran, a sueldos como junteros, concejales u otros cargos al margen de la Diputación.

Actividades públicas y privadas

Precisamente, el texto permite que los altos cargos puedan compatibilizar su actividad con funciones representativas tanto en las Juntas Generales como en los ayuntamientos, una circunstancia habitual en el estrato foral. Lo podrán seguir compaginando, eso sí, salvo que tengan dedicación exclusiva o a tiempo parcial en los entes locales. Respecto a la actividad privada, tan solo podrán participar en la administración de su patrimonio, en fundaciones y asociaciones, en congresos y charlas, y en la creación y publicación de obras artísticas.

¿Y cómo se controlarán todas estas limitaciones? El proyecto de norma foral contempla la creación de un órgano de garantía que actuará «con plena autonomía funcional». Es decir, esa vigilancia se deberá realizar «sin aceptar instrucciones de ninguna entidad pública o privada». De este órgano dependerá, entre otros asuntos, la elaboración de los informes correspondientes y el requerimiento formal para que los altos cargos sean cesados si queda demostrado el incumplimiento de las obligaciones previstas en la norma.