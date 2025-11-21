«La alta velocidad traerá un gran cambio en la movilidad y nos dará un plus de competitividad» Bizkaia vive un momento clave para el transporte público con la recta final de la 'Y' vasca, el inicio de la variante sur y nuevas líneas de metro

Josu García Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:17

Euskadi vive un momento «ilusionante» en el camino abierto para alcanzar un modelo de sociedad más sostenible. El objetivo es reducir el uso del vehículo privado y avanzar hacia la descarbonización. Los próximos diez años van a ser decisivos y el transporte público aparece aquí como la mejor herramienta y la gran oportunidad para desterrar los malos humos de los tubos de escape. Así lo consideran los expertos que participaron ayer en el foro organizado por ELCORREOsobre movilidad respetuosa con el medio ambiente.

El evento reunió a representantes del Gobierno vasco, con la presencia de la consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca; a la decana del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Euskadi, Carmen del Río; a la consultora de la empresa Ingartek Susana Alarcón;así como al viceconsejero de Infraestructuras, Miguel Ángel Páez.

El coloquio arrancó con una breve introducción de García Chueca, que hizo hincapié en la importancia del transporte público para alcanzar una sociedad «más cohesionada y respetuosa con el medio ambiente». La consejera subrayó que el reto es «grande» pero destacó dos de las fortalezas de Euskadi en este ámbito:músculo inversor y solvencia técnica, no solo por parte de los ingenieros de la sociedad pública Euskal Trenbide Sarea (ETS), sino también por la pujanza de los profesionales vascos de este sector.

Así lo destacó también la decana del colegio oficial. «Nuestro trabajo es importante», valoró Del Río. «Proyectamos y construimos y, además, tenemos una visión integral, lo que puede ayudar a buscar sinergias entre diferentes operadores. Es importante la intermodalidad», afirmó, en alusión a esos nodos de conexiones que cada vez más se buscan en las ciudades para combinar el ferrocarril y el autobús, por ejemplo.

En su alocución previa al coloquio, la consejera se mostró optimista respecto al futuro inmediato de Euskadi en este ámbito:«Llegaremos a buen puerto», prometió. Y, en este contexto, citó algunas de las obras civiles más importantes que están ya en marcha y que se convertirán en realidad en los próximos años para coadyuvar en esa tarea de optimizar las redes de transporte ciudadana. Así destacó la 'Y' vasca, la Variante Sur Ferroviaria, la expansión del metro, con las líneas 4 y 5 o la prolongación de los tranvías de Bilbao y Vitoria.

Análisis de datos

La consultora Susana Alarcón, por su parte, destacó también la gran relevancia que el análisis de datos ha cobrado en los últimos tiempos para mejorar la oferta del transporte público. «Gracias a los teléfonos móviles tenemos una fotografía bastante precisa de la movilidad en general. Conocemos bien cómo se desplazan los ciudadanos. Y las tarjetas de transporte también nos revelan mucha información útil, ya dentro de los diferentes operadores públicos», afirmó.

El ferrocarril fue el protagonista indiscutible de la cita. La consejera de Movilidad Sostenible destacó los 20 años que cumple ahora la sociedad pública ETS, encargada de diseñar las nuevas infraestructuras para el metro, el tranvía y el tren. García Chueca destacó el buen hacer de sus profesionales. «Hay que felicitarles».

En este sentido, puso en valor «los 2.300 millones» de euros que se han invertido en estas dos décadas para articular una red «bien tejida» de líneas de tren, suburbano y tranvía. Se trata de una malla de más de 180 kilómetros de trazado que sigue en expansión. El ferrocarril es, a su juicio, la mejor manera de vertebrar el transporte público de masas y de avanzar hacia esa buscada sostenibilidad. Sin duda, la eficiencia y capacidad del ferrocarril no tiene parangón. Una unidad de Metro Bilbao, por ejemplo, puede mover de forma eficaz a más de 750 clientes.

García Chueca también quiso destacar el esfuerzo realizado en los últimos años para poner a disposición de la ciudadanía espacios que antes eran usados por los trenes o por actividades industriales. Los soterramientos y la eliminación de trincheras ferroviarias siguen adelante. «Apostamos de forma clara por regenerar zonas para uso público de los diversos municipios», subrayó. En esta línea puso el ejemplo de los 21.000 metros cuadrados de playas de vías que se van a liberar en San Sebastián «para construir vivienda protegida» y espacios libres.

Ampliar «El transporte público acerca oportunidades a las personas», dice la consejera La consejera de Movilidad Sostenible del Gobierno vasco, Susana García Chueca, aseguró durante el foro organizado por ELCORREOque el transporte público no es solo «una cuestión de mover personas de un sitio a otro», sino que el construir líneas de metro, tren o tranvía «acerca portunidades» a la ciudadanía. «Se trata de poder aceptar un puesto de trabajo mejor porque tenemos la manera de llegar a ese sitio. Se trata de aspirar a unos estudios u otros, a pesar de que el lugar de formación no esté cerca. Se trata del acceso a la salud, de los cuidados, de disfrutar de la cultura y el tiempo libre aunque no los tengamos a mano en nuestro barrio». En definitiva, «de exprimir las oportunidades que nos da Euskadi en todos los sentidos». La consejera del PSEinsistió en ese papel vertebrador y democratizador del transporte público. «He de reconocer que resulta muy manido hablar de cohesión social en el País Vasco. Son grandes palabras que pueden sonar etéreas, pero, en el día a día de las personas, en un momento en el que se resisten a desaparecer las desigualdades, es clave poder hablar de cómo hacer que Euskadi sea una red bien tejida por el transporte público para integrar a nuestra sociedad como se merece, vivan donde vivan las personas». En esta línea, la socialista García Chueca alabó la colaboración interinsitucional existente:«Tenemos la suerte de contar con una red de múltiples administraciones públicas con competencias en materia de transporte y, consecuentemente, también con una multiplicidad de operadores de tren, tranvía, autobús, funiculares, BEI... Entre todos ellos Euskadi consigue lograr esa malla para acercar a las personas a donde realmente necesitan ir».

Ampliar «La red es fabulosa; el reto está ahora en darla a conocer», asegura Susana Alarcón A lo largo del coloquio, Susana Alarcón puso el acento en el uso masivo e interpretación de los datos que hay en torno al transporte público. La consultora de la empresa especializada Ingartek destacó que hay nuevas fuentes de información, como los móviles, que permiten hacer análisis precisos sobre cómo está evolucionando el ecosistema de la movilidad sostenible. «El transporte público ha crecido un 20% en los últimos cuatro años», se felicitó. Esta matemática de formación subrayó también la fuerte incorporación de los jóvenes al sistema. «Se han dado cuenta de que tenemos una red fabulosa y competitiva en tiempo con respecto al vehículo privado. Aquellos que prueban el tren, el metro o el tranvía, por ejemplo, se quedan. Es difícil que regresen al coche». Alarcón también aportó otro detalle muy interesante sobre las características de los segmentos de población que usan el transporte público. «Los datos nos dicen que hay una brecha de género. La mujer tiene una mayor presencia y el hombre, por el contrario, es mayoritario en el uso del vehículo particular». A su juicio, hay que incentivar a determinados nichos «a probar y dar ese paso a la movilidad sostenible». La consultora subrayó que una de las cosas que se puede mejorar es la información. «Tenemos una red muy buena, pero aún hay ciudadanos que no la conocen bien. Tenemos que aportarles esos planes de viaje, trasladarles las opciones que tienen, fomentar la intermodalidad, hacerlo todo más práctico y sencillo. Ese es uno de los retos», dijo. Alarcón también se refirió al urbanismo táctico. A su juicio, toda nueva zona urbana tiene que tener un plan de movilidad sostenible. «No promovamos nuevos desarrollos urbanos allí donde no haya posibilidad de que llegue el transporte público».

Ampliar «Tenemos que ser exigentes porque es un momento clave», asegura el viceconsejero El viceconsejero de Infraestructuras, Miguel Ángel Páez, hizo un repaso a todos los proyectos que el Gobierno vasco tiene en marcha y que sitúan a Euskadi ante una «oportunidad histórica» y «decisiva» para avanzar un largo trecho en el camino de la sostenibilidad. Páez citó, por ejemplo, el TAV, asegurando que se avanza ya en la redacción del proyecto para llevar la alta velocidad al centro de Bilbao, a través del túnel de 6 kilómetros de Abando;la Variante Sur Ferroviaria; la ampliación del tranvía de Vitoria; el proyecto para desdoblar la vía que une Amorebieta y Bermeo; o la Línea 5 del metro de Bilbao, la que unirá el hospital de Usansolo con Etxebarri, pasando por el corazón de Galdakao y en la que acaba de empezar la excavación tras un arranque de proyecto «complejo» por la presencia de multitud de servicios y tuberías de suministros que han tenido que ser desviadas o recolocadas. «Estamos trabajando fuerte para unir las grandes ciudades, pero también para enlazar otros núcleos de población medianos y pequeños de Euskadi», apuntó. Y, en ese sentido, insistió en que «la apuesta es el ferrocarril; por su versatilidad, su capacidad de transporte y su carácter ecológico y cohesionador». No obstante, Páez apuntó que no solo se trata de construir infraestructura sino que, después, hay que «ganarse la confianza de la ciudadanía» en cuanto a la operatividad. Y para ello planteó la necesidad de ofrecer servicios de tren ágiles, con buenas frecuencias y acordes a las necesidades de la población. «Tenemos que ser exigentes porque el objetivo es brindar un transporte público de calidad y tan flexible que haga que no tenga ningún sentido utilizar el vehículo privado. Que los vascos vean que no es una buena idea usar el coche porque tienen servicios de proximidad buenísimos».

Ampliar «Veo un futuro con una Euskadi descarbonizada», afirma la decana de los ingenieros La decana del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del País Vasco, Carmen del Río, se mostró convencida de que Euskadi camina hacia una sociedad «totalmente descarbonizada». Hizo hincapié en el avance de la digitalización. De hecho, en relación al desarrollo de los proyectos estratéticos, expuso la importancia de los gemelos digitales, esa herramienta que permite a un ingeniero calcular o prever el comportamiento de una infraestructura en determinadas situaciones. Del Río también mostró su apuesta por el ferrocarril: «Veo un futuro cercano con el tren muy presente y con la bicicleta eléctrica y los autobuses eléctricos como complemento en la última milla». La decana dejo constancia también de los retos que se presentan para su profesión en los próximos años. «Hay muchos desafíos técnicos en marcha. Recordemos que la orografía de Euskadi hace que sean necesarios muchos túneles y viaductos para posibilitar que esas estructuras ferroviarias lleguen a los pueblos y ciudades. Yen ese contexto hay mucho trabajo por hacer». Y destacó el papel de innovación de las empresas y profesionales del País Vasco a la hora de buscar soluciones ingeniosas a esta problemática. «Siempre estamos pensando en I+D+I», sostuvo. Y puso en valor «el ecosistema» de ingenería que rodea desde hace décadas a la construcción de líneas de metro o en el avance del tren de alta velocidad, por ejemplo. Del Río también subrayó la necesidad de avanzar en la recuperación de espacios para la ciudadanía. «Las ciudades crecen alrededor de las estaciones de tren y, a veces, las vías se convierten en grietas o cicatrices que separan los barrios». A su juicio, se ha avanzado mucho en esto. «Ahí está el ejemplo de Durango», planteó.