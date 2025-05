Alrededor de 500 vecinos se concentran en Rekalde para denunciar el asesinato de una niña en Bilbao

El movimiento feminista Zutitzen ha convocado este viernes a las 19.30 horas en la plaza principal de Rekalde una concentración para denunciar el asesinato ... de la menor de 13 años en Bilbao. Alrededor de 500 vecinos se han reunido para mostrar su repulsa y condenar los hechos.

Muchos de los asistentes han acudido a la concentración con carteles en los que se podía leer 'Estamos hartas', 'Basta de agresiones', o 'Basta ya'. «Estamos hartas, cansadas y enfadadas, pero dispuestas a responder ante cualquier asesinato machista que ocurra en Euskadi», han asegurado desde la asociación feminista.

«Con esta concentración queremos arropar a las mujeres que han sufrido agresiones para que sepan que no están solas. Y también pedir a todas las personas que estáis aquí que mostréis vuestro rechazo, que no toleréis el machismo en vuestro entorno, que eduquéis en igualdad, en feminismo, en el buen trato, que no seáis cómplices, que os escandalicéis cuando alguien tenga un comportamiento machista y que se lo hagáis ver. La lucha feminista es más necesaria que nunca», decían el comunicado que han leído durante el acto.