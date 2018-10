«Es un alien que ha venido a recopilar datos» La popular 'youtuber' baracaldesa, con Virutas, en su domicilio de Madrid. También la lleva tatuada en la mano. / Marta Jara La mascota de... Esty Quesada Virutas, que llegó a la vida de Esty Quesada cuando tenía 12 años, tuvo varios nombres hasta obtener el definitivo CARLOS BENITO Domingo, 28 octubre 2018, 01:19

De pequeña, a Esty Quesada le gustaban mucho los animales, pero esa atracción tenía un reverso oscuro, una contrapartida negativa: «Mi problema era que me daba mucho miedo cogerles cariño, porque luego iba a darme pena si se morían», explica, con esa combinación de crudeza y vulnerabilidad que la ha hecho famosa bajo el nombre de Soy Una Pringada. Tenía 12 años cuando Virutas llegó a casa de su familia, en Barakaldo, y también entonces se resistió a depositar su afecto en la gatita. «Mi madre conocía a una chica que tenía una tienda de animales. A Virutas la encontraron recién nacida, abandonada y perdida debajo de un coche. Estuvo expuesta en una vitrina de un Carrefour, pero ella se dedicaba a dar el culo todo el rato a la gente, no quería saber nada de nadie. La adoptamos, era muy pequeña. Recuerdo que la pusimos a dormir en unos jerséis de mi madre para que no pasase frío. Yo no quería encariñarme con ella, porque pensaba que a lo mejor pasaba allí solo dos días, pero al final se quedó», relata la 'youtuber' baracaldesa, que el mes que viene edita su segundo libro, 'Las cosas que me salvaron la vida'.

En aquellos primeros momentos, Virutas todavía no se llamaba así. «Originalmente le íbamos a poner Shira, pero mi madre fue a comprarle uno de esos collares de diamantes falsos y, por ahorrarse una letra, le puso Kira, que era un nombre muy duro para ella y no le pegaba nada. Yo empecé a hacerle canciones, delirios en los que le cambiaba el nombre cien veces al día, y al final, no sé por qué, se quedó con Virutas, aunque la sigo llamando de muchas formas». Aquel animalito se convirtió en un personaje central de la última parte de su infancia, un referente seguro en una situación emocionalmente complicada: «Ahora está más vieja y le gusta más tumbarse, pero entonces jugaba mucho. Yo me pasaba todo el día en el ordenador y ella se colocaba en mis pies, me acompañaba, se metía debajo de la manta conmigo... En la adolescencia, creo que como todos, pasé por situaciones muy chungas, y ella siempre estaba ahí, era la única constante fija en mi vida». Ahora se la ha llevado a Madrid y también se la ha tatuado en la mano izquierda, para tenerla siempre presente. Además, la ha hecho famosa en las redes: «La menciono mucho y salió en un vídeo arañándome la cara. ¡Es muy querida esta gata! La gente ya no pregunta qué tal estoy yo, sino qué tal está ella».

Allanamiento de morada

¿Cómo es Virutas? «Es muy especial, a veces pensamos que es un alien que ha venido a recopilar datos. Tiene la cabeza muy pequeña para su cuerpo y la tripa muy grande, con una descompensación que se ve a simple vista. Creo que es un poco microcefálica. Cuando se sienta, es redonda, con un círculo grande, que es el cuerpo, y otro más pequeño, la cabeza. Y de carácter es un poco como yo, muy independiente: si no quiere hacer una cosa, no la hace; si la vas a acariciar y no le apetece, te araña y se va a otra cosa». A la gata le apasiona comer y jugar con «una pelota que ya no es ni pelota». También le gusta mucho esconder pequeños objetos y pasearse por el tejadillo del patio interior: «Tenemos que darle jamón para que vuelva. El otro día se metió en casa del vecino, ¡allanamiento de morada!». En los últimos tiempos ha puesto en práctica una nueva habilidad: «Finge su propia muerte. Hace poco tuvieron que operarla y salió todo bien, pero días después se hizo la muerta delante de mi novio. El veterinario dijo que lo hacía para llamar la atención».

Eso nos devuelve al punto de partida. ¿No ha pensado Esty en adoptar alguna otra mascota? «Yo solo quiero que Virutas sea inmortal, que nos entierre a todos. ¡Que domine el mundo esta gata!».

La youtuber Esty Quesada (Soy Una Pringada) tiene a Virutas desde los 12 años. Hasta la llegada de la gata, se conformó con mascotas pequeñitas: «Poca cosa, había tenido peces y también una tortuga que se llamaba Onofre»