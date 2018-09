Vascos de altos vuelos «Los alemanes se organizan muy bien, pero les cuesta improvisar» Óscar Ortiz, junto a su mujer y su hijo. / E. C. Óscar Ortiz | Doctor en Neurobiología en Alemania Este baracaldés especializado en Ingeniería Genética lleva 10 años en el país germano, donde ha formado una familia LEIRE FERNÁNDEZ Lunes, 1 octubre 2018, 01:46

Óscar Ortiz tenía bastante claro que quería tener la experiencia de vivir en otro país con costumbres diferentes a las de Euskadi. Lo que no sabía es que su decisión se basaría en el amor. Biólogo por la Universidad Complutense de Madrid, estudió los primeros cursos en la UPV, pero decidió mudarse a la capital de España para especializarse en Biotecnología. Cuando acabó, se doctoró en Neurobiología. «En el último año del doctorado ya tenía pensado ir a algún país del centro o norte de Europa, pero siempre con la idea de volver aquí. Sin embargo, en una estancia en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla conocí a la que hoy es mi esposa, que es alemana, y eso me ayudó a decantarme por un país en concreto. Gracias a una beca postdoctoral del Gobierno vasco me mudé a Munich para especializarme en Ingeniería Genética», recuerda.

Esto sucedía en el año 2009, y hasta 2016 Óscar aprendió a diseñar y crear modelos animales y celulares de enfermedades humanas. «Primero como postdoctor y después como jefe de laboratorio encargado de la producción de transgénicos y del desarrollo de nuevos métodos para manipular el genoma».

Ya en 2016 se le presentó la oportunidad de trabajar para Merck, la empresa químico-farmaceútica más antigua del mundo, con 350 años y más de 50.000 trabajadores por todo el mundo, y no dudó en aceptarla. «Me mudé a Darmstadt, cerca de Frankfurt, para establecer un nuevo laboratorio dedicado a la manipulación genética. Las células que manipulamos y modificamos son usadas por otros departamentos para, por ejemplo, investigar nuevas terapias y tratamientos contra el cáncer».

No hay rondas

Aunque ya lleva casi una década en el país, Óscar aún recuerda lo difícil que se le hizo adaptarse a ciertas rutinas de su tierra de adopción. «Los diferentes horarios y el idioma fue lo peor», reconoce. «La hora de comer es sobre las 11.30 o 12.00, así que al principio para tener hambre a esa hora, no desayunaba. La hora de la cena es a partir de las 19.00, así que cuando llego de trabajar ya casi es esa hora. Además, a partir de las 20.00 no se puede hacer ruido, lo que supone no poder poner la lavadora ni la secadora, por ejemplo. Y el alemán es imprescindible en el día a día. O bien hablarlo o tener algún amigo que te ayude. Al principio me resultaba muy frustrante querer algo tan sencillo como comprar el pan y tener que hacerlo por señas o enseñar el papel donde lo llevaba apuntado en alemán».

Otro detalle de las diferencias con respecto a Euskadi lo notó Óscar al salir en su tiempo de ocio. «La primera vez que salí con unos amigos alemanes a tomar algo, les pregunté que si íbamos a rondas y me miraron bastante raro. Pensé que eso era por mi alemán, así que pagué la primera y el barman se quedó un poco extrañado. Cuando nos tomamos la segunda en otro bar, resulta que lo que aquí se estila es que cada uno se pague lo suyo. Y no hablo de pagar juntos la cuenta, sino que el camarero va cobrando a cada uno sus consumiciones». En cuanto a qué podrían aprender los vascos de alemanes y viceversa gracias a esas diferencias, este neurobiólogo lo tiene claro. «Podríamos aprender de los alemanes lo bien que se organizan, pero les cuesta improvisar o ser espontáneos. Eso es lo que podrían aprender de nosotros».

«Una buena estrategia» En opinión de Óscar Ortiz, los científicos vascos no cuentan con muchas alternativas a ir al extranjero, «aunque no tiene por qué ser para siempre. Para el currículum de un científico tener experiencia en el extranjero es algo que se valora. El problema viene cuando se quiere volver y nos encontramos con que no hay muchas posibilidades o que las condiciones son precarias. Un país que basa su economía en el sector servicios, el turismo, y no valora la ciencia como una inversión a medio y largo plazo no puede ofrecer mucho a las promesas que han tenido que emigrar. En Euskadi se está invirtiendo para que se creen y establezcan empresas y que desarrollen nuevas tecnologías junto con la universidad. Esto sí es una buena estrategia, para atraer al talento científico internacional».

Ahora ya está perfectamente integrado. Tiene un hijo de año y medio y no se plantea volver a su tierra. «Mucho tiene que cambiar la situación para volver, aunque ganas no me faltan», dice. De hecho, procura volar dos veces al año a Bilbao para visitar a la familia y los amigos. «Lo bueno es que gracias a internet es bastante fácil mantener el contacto. Aunque también he perdido la pista a antiguos compañeros debido a la distancia».