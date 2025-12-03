Aimar, el joven autista vizcaíno que pelea en los tribunales por ser funcionario

Aimar, un joven bilbaíno de 21 años, tiene diagnosticado TEA (trastorno del espectro autista) desde muy pequeño. Los médicos le dijeron a su madre que « ... nunca iba ni a leer ni a escribir». Ella dejó su trabajo como maestra para volcarse en él y romper con todo tipo de barreras. Y así juntos iniciaron una de esas carreras de fondo llenas de obstáculos pero en las que han ido cubriendo etapas, pulverizando marcas y conquistando nuevos terrenos. Su último logro es haberle ganado un juicio en los tribunales al Ayuntamiento de Vitoria por haber excluido a Aimar de la última oferta pública de empleo para 14 puestos de funcionario diseñados para personas con discapacidad intelectual, un proceso selectivo que aún no ha finalizado.

El quid de la cuestión está en la redacción de las bases de esta OPE, idénticas a las de pruebas similares hechas antes por el Gobierno vasco, las diputaciones o los ministerios, que exigen a los aspirantes «acreditar una discapacidad intelectual con un grado reconocido igual o superior al 33%». Aimar probó que tenía una discapacidad psíquica del 40%, pero el Ayuntamiento alavés consideró que no se adaptaba a las bases. La familia, a través del despacho de abogados que dirigen Adolfo Godoy y Marta Perugochi, recurrió y el joven pudo hacer los exámenes. Aportó nueva documentación que elevaba su discapacidad hasta un 49% –a lo que se suman 18 puntos de escasa movilidad– pero sin especificar que era intelectual. Y fue excluido del proceso. Elena y Aimar recurrieron a la justicia.

La juez del Juzgado Contencioso-Administrativo número uno de la Audiencia de Vitoria les ha dado la razón al estimar que la redacción de las bases no se ajusta al Real Decreto de octubre de 2022 que evita hablar de clases o tipos de discapacidad. Así, el jurado, «debería haber admitido a todos los aspirantes con una discapacidad superior al 33% con deficiencia de funciones mentales, sin exigir que sea intelectual», dicta la sentencia. Y obliga al Ayuntamiento a puntuar a Aimar.

El abogado Alfonso Godoy se felicita por el auto, porque abre una puerta para la inclusión de las personas que tienen TEA, al ampliar el acceso a empleo público protegido a más colectivos con deficiencia de funciones mentales. El Ayuntamiento de Vitoria ha recurrido la sentencia y la familia ha vuelto a apelar. Pide que se ejecute de manera provisional porque el caso irá ahora al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y más tarde podría acabar en el Supremo. «Siete años son muchos para un chico de 21 con TEA», señala la familia.

Elena, que ha adaptado a lectura fácil todos los libros de texto y deberes de su hijo desde que empezó en Primaria hasta que acabó Bachillerato el pasado año (le costó cuatro años superar los dos cursos) quiere luchar contra algunos «clichés» que hay sobre las personas con TEA. «Entre el 76% y el 90%» de todas ellas está paro. «Si no tienen trabajo, se les condena a la soledad y a llegar a la edad adulta vacíos y sin un propósito».

No podrían en ningún caso acceder a una oposición convencional por todos lo problemas adaptativos que tienen. «Los temarios son muy extensos, la forma de escribir es regular no adaptada a la lectura fácil...» explica Elena.

Esta OPE, con 14 plazas de auxiliar de servicios, era la primera para Aimar, que intenta encontrar trabajo por otros medios. Su madre quiere dejar claro que lo que buscan llenar un «vacío» institucional con este colectivo, no «competir» con otros grupos. «Las instituciones se tienen que poner las pilas y crear empleo para personas con discapacidad». Los dos, muy concienciados. acudieron en persona a la vista.

El Ayuntamiento de Vitoria, por su parte, se acoge a leyes de empleo vascas y generales que sí amparan la diferenciación entre discapacidad física, psíquica, intelectual y sensorial para mantener su decisión de excluir a Aimar de la OPE. Se enfrenta además a otro juicio similar de otro aspirante con TEA de Vitoria con una discapacidad superior al 40% que también ha presentado un recurso de apelación por la misma oferta de empleo, según revela Godoy.