Los aspirantes a la OPE municipal durante el primero de los exámenes. igor martín

Aimar, el joven autista vizcaíno que pelea en los tribunales por ser funcionario

Diagnosticado de TEA, gana al Ayuntamiento de Vitoria por excluirle de una OPE pese a acreditar una discapacidad psíquica del 40%

Rosa Cancho

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 00:52

Comenta

Aimar, un joven bilbaíno de 21 años, tiene diagnosticado TEA (trastorno del espectro autista) desde muy pequeño. Los médicos le dijeron a su madre que « ... nunca iba ni a leer ni a escribir». Ella dejó su trabajo como maestra para volcarse en él y romper con todo tipo de barreras. Y así juntos iniciaron una de esas carreras de fondo llenas de obstáculos pero en las que han ido cubriendo etapas, pulverizando marcas y conquistando nuevos terrenos. Su último logro es haberle ganado un juicio en los tribunales al Ayuntamiento de Vitoria por haber excluido a Aimar de la última oferta pública de empleo para 14 puestos de funcionario diseñados para personas con discapacidad intelectual, un proceso selectivo que aún no ha finalizado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

