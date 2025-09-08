El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Jose y Maialen volvieron a encontrarse en Bilbao el pasado viernes para recordar ese primer viaje en bus de la pequeña.

Jose y Maialen volvieron a encontrarse en Bilbao el pasado viernes para recordar ese primer viaje en bus de la pequeña. Yvonne Iturgaiz

El agradecimiento de Maialen a un conductor de Bizkaibus: «Tenía miedo y él me tranquilizó»

Así fue el primer viaje de Maialen sola en bus con Jose como chófer

Ainhoa de las Heras

Ainhoa de las Heras

Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:14

Maialen nació hace 14 años con una enfermedad rara, conocida como síndrome de Donahue, de la que hay muy pocos casos en el mundo. «Es ... como una diabetes multiplicada por 1.000», explica su padre, Iker. Está «intoxicada de insulina», lo que frena su crecimiento, pero cognitivamente su cerebro es normal. «No he probado un helado en todo el verano», lamenta la pequeña, consciente de la importancia de la dieta para su recuperación. Pesa sólo 25 kilos y debe acudir diariamente a fisioterapia para ejercitar sus músculos.

