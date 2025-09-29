Agentes municipales hallan en la riñonera de un detenido una pistola cargada y una navaja

Agentes de la comisaría de Otxarkoaga de la Policía Municipal de Bilbao se quedaron sorprendidos con lo que un detenido llevaba en una sencilla riñonera: ... una pistola de fuego real con munición en el cargador junto con una navaja de 16 centímetros de filo, según ha podido saber este periódico en fuentes cercanas al caso. Este episodio sucedió en torno a las ocho de la tarde del pasado sábado en la calle Zabalbide de la capital vizcaína.

Los policías vieron un vehículo mal estacionado y acudieron al lugar para comprobar qué ocurría e identificar al conductor. Cuando pasaron sus datos, nombre y DNI por la emisora, desde la base les indicaron que el individuo tenía pendiente una requisitoria judicial.

Cuando procedieron a cachearle y registrar sus pertenencias, descubrieron que iba fuertemente armado. Al abrir un bolso de los que se atan a la cintura, los patrulleros de la guardia urbana encontraron un arma de fuego en uso y una navaja de importantes dimensiones. Además, el arrestado estaba en posesión de una gran cantidad de dinero en metálico.

La actuación, que en un primer momento parecía rutinaria, terminó complicándose y uno de los agentes municipales que intervinieron resultó herido y tuvo que ser trasladado a la mutua para atenderle de las lesiones. Ambas armas ilegales fueron incautadas y trasladadas por los policías a la comisaría para su análisis.

Fuentes policiales indican que esta pasada semana se ha localizado otra pistola municionada y preparada para su uso durante una intervención de la Policía en la villa.