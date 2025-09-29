El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Arma incautada a un detenido E. C.

Agentes municipales hallan en la riñonera de un detenido una pistola cargada y una navaja

La actuación terminó complicándose y uno de los policías que intervinieron resultó herido

Ainhoa de las Heras

Ainhoa de las Heras

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:31

Agentes de la comisaría de Otxarkoaga de la Policía Municipal de Bilbao se quedaron sorprendidos con lo que un detenido llevaba en una sencilla riñonera: ... una pistola de fuego real con munición en el cargador junto con una navaja de 16 centímetros de filo, según ha podido saber este periódico en fuentes cercanas al caso. Este episodio sucedió en torno a las ocho de la tarde del pasado sábado en la calle Zabalbide de la capital vizcaína.

