Aficionados ingleses perdieron su vuelo en Loiu tras quedarse dormidos en la terminal

Josu García Viernes, 23 de mayo 2025, 17:20

Varios aficionados ingleses perdieron ayer su vuelo de regreso a Londres después de que se quedaran dormidos en la terminal de Loiu y no se percataran de que tenían que embarcar, según han confirmado a este diario fuentes aeroportuarias. El caso podría considerarse una anécdota si las afectadas hubieran sido sido tres o cuatro personas, pero es que, según las fuentes consultadas, fueron «varias decenas» de hinchas los que no subieron a sus aviones. Eso sí, lo encajaron con deportividad y no se montó en 'La Paloma' ningún escándalo.

Los londinenses que no regresaron a sus hogares en los aviones que debían abordar llegaron, sobre todo, a primera hora al aeropuerto. Había vuelos a la capital británica previstos desde las siete y media de la mañana. «Llegaban cansados, supongo que habían pasado la noche de fiesta. Muchos se dormían sentados», cuenta un trabajor de facturación. Algunos se tumbaron donde pudieron: en bancos, en el suelo e, incluso, dentro de un stand de una ONG.

Este tipo de escenas no fueron exclusivas de Loiu. Hubo seguidores del Tottenham intentando pasar la noche en numerosos lugares de la ciudad. Algunos fueron desalojados del metro. Otros pernoctaron en la recepción del hotel Radisson de Gran Vía. Varias de estas personas carecían de alojamiento, mientras que otras, simplemente no pudieron llegar a ellos por no encontrar transporte.

294 vuelos operados

Desde hace años, el aeropuerto de Bilbao no avisa por megafonía a los pasajeros por su nombre cuando no se presentan al embarque. Solo en situaciones muy excepcionales se les puede tratar de localizar. Lo cierto es que algunos pudieron despertar a tiempo y pasar el control porque fueron advertidos por otros compatriotas. Otros se quedaron en tierra.

Fue una de las incidencias del día en Loiu, que vivió una jornada histórica, con 294 vuelos operados, superando el récord absoluto que se había establecido precisamente la víspera (282 operaciones). El anterior registro databa de 2006, cuando en el Lunes de Pascua se gestionaron 236 aparatos.

Entre tanto movimiento, hubo algunos casos de 'overbooking'. También se extraviaron algunas maletas y hubo aerolíneas que tuvieron que recolocar a sus pasajeros por problemas técnicos (por ejemplo, Vueling sufrió la avería temporal de un avión por una incidendia con una salida de emergencia). Con todo, el dispositivo funcionó muy bien. Apenas hubo retrasos ni cancelaciones imputables al servicio aeroportuario. Los controladores trabajaron a tope, desde primera hora, con 5 profesionales en torre, algo inédito.