El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Vista de la salida en la pasada edición. Jordi Alemany

Las afecciones al tráfico que provocará este domingo la 'Santurce a Bilbao'

La carrera arrancará a las 11.00 horas del polideportivo santurtziarra y pasará por Portugalete, Sestao, Barakaldo, Lutxana, Zorroza, antes de finalizar en la capital vizcaína

A. P.

Sábado, 29 de noviembre 2025, 11:37

Comenta

La 'Santurce a Bilbao' reunirá este domingo a miles de corredores en la clásica carrera vizcaína. La prueba cumple este año su 37 edición rememorando el camino que hacían antaño las sardineras por las márgenes de la ría. Se desarrollará a partir de las once de la mañana y provocará diversos cortes al tráfico.

Según ha detallado el Consistorio en un comunicado, las calles afectadas serán las que forman parte del recorrido en la ciudad, a saber: Fray Juan, Clara Campoamor, Marino Archer, Artsenalbidea, Muelle Sirgueras, Muelle Olabeaga, Muelle Ramón de la Sota, Pasarela Palacio Euskalduna, Muelle Evaristo Churruca y Brunet, Campa los Ingleses, y la explanada Museo Guggenheim Bilbao.

El recorrido, de 15,4 kilómetros, será el habitual: pasando por Santurtzi, Portugalete, Sestao, Barakaldo, Lutxana, Zorroza y terminando en Bilbao. En función del transcurso de la prueba se permitirá el tránsito de vehículos que será regulado por la Policía Municipal y personal de la organización, indican fuentes del Ayuntamiento.

La gran novedad de esta edición es que el circuito terminará en el Museo Guggenheim, donde quedarán todas las marcas registradas y homologadas. La salida, por su parte, será en el polideportivo de del municipio santurtziarra.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conocido restaurante vizcaíno al que Pradales llevó a comer al presidente alemán
  2. 2

    El chófer del Bizkaibus no vio a los dos menores que iban en una bici por la carretera de Berriz
  3. 3

    Alarma en Castro por un chat de hombres que comparten desnudos de sus parejas
  4. 4 Aita, si no eres famoso, ¿por qué te conoce tanta gente?
  5. 5

    ¿Qué significan los cuatro números de las líneas de Bizkaibus? La explicación que (quizás) no sabías
  6. 6

    La exconcejala de Santurtzi implicada en la filtración del examen contradice a la alcaldesa en su despedida
  7. 7 Vandalizan el mural del Guernica horas antes de los actos institucionales
  8. 8

    Negocios de moda abren los domingos en el centro de Bilbao para ganar ventas
  9. 9 Ya es oficial: así quedarán las pensiones máximas y mínimas con la nueva subida para 2026
  10. 10 El Euromillones del viernes entrega su bote de 178 millones: resultados del 28 de noviembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Las afecciones al tráfico que provocará este domingo la 'Santurce a Bilbao'

Las afecciones al tráfico que provocará este domingo la &#039;Santurce a Bilbao&#039;