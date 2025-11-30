El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Vista de la salida en la pasada edición. Jordi Alemany

Las afecciones al tráfico que provocará hoy la 'Santurce a Bilbao'

La carrera arrancará a las 11.00 horas del polideportivo santurtziarra y pasará por Portugalete, Sestao, Barakaldo, Lutxana, Zorroza, antes de finalizar en la capital vizcaína

A. P.

Sábado, 29 de noviembre 2025

Comenta

La 'Santurce a Bilbao' reunirá este domingo a miles de corredores en la clásica carrera vizcaína. La prueba cumple este año su 37 edición rememorando el camino que hacían antaño las sardineras por las márgenes de la ría. Se desarrollará a partir de las once de la mañana y provocará diversos cortes al tráfico.

Según ha detallado el Consistorio en un comunicado, las calles afectadas serán las que forman parte del recorrido en la ciudad, a saber: Fray Juan, Clara Campoamor, Marino Archer, Artsenalbidea, Muelle Sirgueras, Muelle Olabeaga, Muelle Ramón de la Sota, Pasarela Palacio Euskalduna, Muelle Evaristo Churruca y Brunet, Campa los Ingleses, y la explanada Museo Guggenheim Bilbao.

El recorrido, de 15,4 kilómetros, será el habitual: pasando por Santurtzi, Portugalete, Sestao, Barakaldo, Lutxana, Zorroza y terminando en Bilbao. En función del transcurso de la prueba se permitirá el tránsito de vehículos que será regulado por la Policía Municipal y personal de la organización, indican fuentes del Ayuntamiento.

La gran novedad de esta edición es que el circuito terminará en el Museo Guggenheim, donde quedarán todas las marcas registradas y homologadas. La salida, por su parte, será en el polideportivo de del municipio santurtziarra.

