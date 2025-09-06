El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La zona de llegadas de Loiu, ya con un único carril y otro para autobuses. Ignacio Pérez

El aeropuerto elimina dos carriles en la zona de Llegadas para obligar a pagar por aparcar

La idea es acabar con el caos circulatorio y conducir a los coches que vienen a buscar a familiares al parking express, que amplía sus plazas de 38 a 56

Josu García

Josu García

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:10

El aeropuerto de Bilbao ha declarado la guerra a los conductores que paran o estacionan en la zona de Llegadas de manera irregular y no ... utilizan ni el aparcamiento principal ni el express, entorpeciendo el tránsito del resto de vehículos. Desde esta semana, 'La Paloma' cuenta con dos carriles menos en los accesos al área donde los pasajeros que acaban de aterrizar y salen a la calle son recogidos por familiares o amigos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Prohíben subir a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao-San Sebastián con asientos vacíos
  2. 2

    Estafan a un lotero de Bilbao 10.000 euros en la compra de 500 décimos de Navidad
  3. 3

    Ibon Meñika: el exdirigente de Sortu condenado por pertenecer a ETA que ahora lidera las protestas contra Israel en la Vuelta
  4. 4

    Ortuzar ficha por la auditora PwC como asesor externo
  5. 5 «Estaban desquiciados, se atrincheraron en la tienda y empezaron a tirarse melones»
  6. 6

    Condenan por fraude a un cirujano de Reino Unido al que le amputaron las piernas para satisfacer su interés sexual
  7. 7 Bizkaia se prepara para un fin de semana loco: de 36 grados y playa a sacar la chaqueta y el paraguas en solo unas horas
  8. 8

    De las 11.970 transferencias en el mundo sólo ha fallado la de Laporte, ¡vaya por Dios!
  9. 9

    La Viña del Ensanche cierra cuatro meses por reforma en vísperas de su centenario
  10. 10 La periodista que comió con Mazón el día de la Dana rompe su silencio: «Estar allí aquel día fue una maldita coincidencia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El aeropuerto elimina dos carriles en la zona de Llegadas para obligar a pagar por aparcar

El aeropuerto elimina dos carriles en la zona de Llegadas para obligar a pagar por aparcar