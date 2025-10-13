El aeropuerto cierra el mejor verano de su historia y camina hacia los 7 millones de clientes Loiu crece un 3,2% en lo que va de año, espoleado por el tráfico internacional, que compensa con creces el cansancio del tráfico doméstico que se empieza a percibir

Josu García Lunes, 13 de octubre 2025, 12:08

El aeropuerto de Bilbao cerró el mejor verano de su historia, con una nueva subida de pasajeros en septiembre. En concreto, el tráfico aéreo repuntó el mes pasado en Loiu un 2,1% con respecto al mismo periodo de 2024. De esta forma, 'La Paloma' cerró los tres meses fuertes de la época estival con más de 2 millones de clientes (2,04), lo que supone algo más de 25.000 usuarios que el verano pasado, que había sido también el mejor desde que hay estadísticas.

Llama la atención, un mes más, que el tráfico internacional sigue tirando con fuerza de Loiu. Creció un 7%, alcanzando las 319.000 personas transportadas desde o al extranjero. Los movimientos domésticos, por el contrario, cayeron un 2%, con 356.000 viajeros. La diferencia entre ambos tipos de tráfico sigue disminuyendo y se aproxima ya a un sorprendente 50%, lo que habla a las claras de la fortaleza de 'La Paloma' como aeropuerto óptimo para enlazar con otras conexiones en los principales 'hubs' o nodos internacionales europeos.

A falta de un trimestre para acabar el año, por Loiu ya han pasado más de 5 millones de personas, un 3,2% más que en el mismo periodo de 2024. Si todo sigue así, lo más seguro es que Bilbao marque otro nuevo récord absoluto (el tercero consecutivo), lo que invita a pensar ya en esa ampliación que las autoridades ya están preparando, puesto que 'La Paloma' fue diseñada para procesar 4,5 millones de pasajeros al año y en este 2025 se rondarán los 7 millones. Las diferentes mejoras y parches ejecutados en los últimos 15 años están sustentando el aeropuerto y evitando su saturación, aunque muchos servicios están ya cerca del límite.