El aeropuerto de Bilbao volará a 49 destinos este invierno y confía en mantener su buena marcha

Mantener lo logrado hasta ahora y, si se puede, crecer ligeramente. Así se presenta la temporada de invierno en el aeropuerto de Bilbao, que arrancará ... este domingo, coincidiendo con el cambio horario, y se prolongará hasta el último fin de semana de marzo, cuando de nuevo haya que ajustar los relojes. La campaña entrante llega con pocas novedades. Loiu perderá cuatro destinos a los que volar, pero ganará seis (que en realidad, como luego veremos, serán cinco). De esta forma, los vizcaínos podrán dar el salto a 49 aeropuertos, dos más que en el mismo periodo del año pasado.

Por ahora se desconoce el número exacto de billetes que ofrecerán las aerolíneas durante estos próximos cinco meses, pero todo apunta a que será ligeramente superior a los 2,8 millones de la anterior temporada. Igualar lo sucedido entre octubre y marzo pasado ya sería una buena noticia para 'La Paloma', puesto que fue un invierno de récord. Y, si se logra crecer, aunque solo sea unas décimas, ya sería miel sobre hojuelas. Sobre todo teniendo en cuenta que las compañías llevan dos años planificando un invierno más o menos plano, como una forma de coger energía para el verano, que es cuando están echando el resto, con nuevas propuestas y un incremento destacable en las frecuencias en algunas rutas.

Vayamos con las novedades. El aeropuerto de Bilbao estrenará conexión invernal con Sttutgart, una ciudad a la que ya se había volado en el pasado, pero que llevaba tiempo sin aparecer por la programación de la temporada baja. El enlace lo servirá la aerolínea Eurowings, del Grupo Lufthansa, que fletará aeronaves a esta urbe germana dos veces por semana (viernes y domingos). Esta misma empresa cogerá el testigo del repliegue de Vueling en Hamburgo. Así, no se perderá la conexión con esta otra urbe centroeuropea.

La ciudad suiza de Basilea representa otra de las buenas noticias. Easyjet ha decidido prolongar su ruta de verano durante todo el año. Así que será el primer invierno en el que los vizcaínos puedan volar al tercer núcleo urbano por volumen de habitantes del país helvético. Las aeronaves unirán los dos aeropuertos los lunes y los viernes. La ruta está quizás más pensada para los turistas suizos que quieran conocer Euskadi que para los vizcaínos.

Otras novedades de la parrilla serán Varsovia y Cracovia. Aunque son dos nuevos destinos, realmente hay que contabilizarlo como únicamente uno, ya que a la capital polaca se volará hasta diciembre y, después, las operaciones se trasladarán a Cracovia. La aerolínea que gestionará estos enlaces será Wizz Air, una firma húngara que ha desembarcado en Loiu pisando fuerte.

El experimento de Verona

Otra buena noticia está en la prolongación a todo el año de la ruta con Bristol (Reino Unido) por parte de Easyjet. La firma de bajo coste británica volará a esta ciudad todos los martes y jueves. La última novedad viene de la mano de Volotea, aunque realmente se trata de una propuesta un tanto experimental. La firma española plantea un enlace de solo dos meses (diciembre y enero) a Verona, la ciudad de Romeo y Julieta. En cambio, esta misma empresa ha decidido reforzar su vuelo con Nápoles, que tendrá dos frecuencias semanales durante toda la campaña, cuando el año pasado solo funcionó en el puente de diciembre y en Navidad (más o menos como Verona).

Por lo demás, hay enlaces que pierden algunas frecuencias como Palma de Mallorca con Air Europa o Sevilla con Volotea, pero se compensan, en cierta forma, con un incremento de operaciones con Dublín y Estambul, a donde volará una nueva firma 'low-cost' (Pegasus). Esta compañía, curiosamente, no enlazará con el aeropuerto principal de la ciudad (Ataturk, situado a 19 kilómetros del centro), como hace Turkish Airlines, sino que volará cuatro veces por semana (lunes, miércoles y domingos) al aeropuerto internacional Sabiha Gökçen, situado en la parte asiática de la ciudad, a 40 kilómetros del cogollo de la ciudad turca.

En este contexto y con estas novedades, ahora solo resta que el público de Loiu responda a las expectativas generadas y siga empujando a 'La Paloma' a máximos históricos, también en este invierno, como viene haciendo desde hace tres años.