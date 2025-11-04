El aeropuerto de Bilbao recuperará la ruta perdida con Viena de la mano de Lufthansa

Otra buena noticia para el aeropuerto de Bilbao. El grupo alemán Lufthansa pondrá en marcha a partir de marzo una ruta directa entre Loiu y ... Viena. De esta forma, 'La Paloma' recuperará su conexión por avión con la capital austríaca, un destino que acababa de perder hace solo unos días con la salida de Wizzair de este enlace.

Lufthansa operará los vuelos entre Bizkaia y Viena a través de su filial Austrian Airlines, que es la aerolínea de bandera austríaca. Por el momento, el proyecto prevé fletar dos vuelos semanales (domingo y miércoles). El avión que van a emplear es el 'Airbus 320', con capacidad para unos 190 pasajeros.

«Para nosotros es una gran noticia poder enlazar ambas ciudades», aseguran desde Lufthansa, que por ahora prevén operar entre el 1 de abril (aunque se pueden comprar billetes ahora mismo para volar a partir del 25 de marzo) y el 21 de octubre. Hay posibilidades, no obstante, que la ruta siga durante todo el año. «La campaña del invierno de 2026 está aún por definir», señalan las fuentes consultadas. Los billetes están ya a la venta en la web de austrian.com a partir de 174 euros (ida y vuelta).

Sin conexión desde el pasado 26 de octubre

El anuncio es importante porque supone la recuperación de una ruta que se había caído de manera inesperada. Wizzair había entrado fuerte en Loiu en los últimos meses, con rutas a Varsovia, Cracovia, Roma y Viena. Pero el verano pasado anunció que cerraría su base en la capital austríaca por los altos costes de mantenimiento allí. De esta forma, operó su último vuelo entre Bizkaia y Austria el pasado 26 de octubre.

Durante las últimas semanas se había especulado con la posibilidad de que Wizzair sustituyera su ruta a Viena por otra a Bratislava (capital de Eslovaquia), que se encuentra a solo 80 kilómetros de la ciudad austríaca. Sin embargo, esta decisión no acaba de llegar.

Es ahora Austrian Airlines la que recoge el guante y se lanza al desafío de mantener un enlace directo con Viena. Posiblemente haya impulsado su proyecto el hecho de que Ryanair haya eliminado su ruta entre la capital centroeuropea y Santander, en señal de protesta por las tasas aeroportuarias. La aerolínea del grupo Lufthansa podría captar parte de esos pasajeros que volaban desde Cantabria.