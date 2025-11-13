El inaudito error del piloto de un jet privado con destino Loiu

Un jet privado protagonizó el pasado lunes un episodio tan inaudito como grotesco. El avión ejecutivo con matrícula N54PA se vio obligado a realizar una ... espera de algo más de una hora, dando vueltas en círculos sobre el Cantábrico, porque el aeropuerto de Bilbao aún no había abierto sus puertas. 'La Paloma' no admite aterrizajes hasta las 06.45 horas. Y, aunque el piloto no comunicó por radio los motivos de su extraño comportamiento, la opción más plausible es que el comandante desconociera el horario de Loiu o interpretara de manera errónea el AIP, el documento público que está accesible a todo el mundo por Internet y en el que se detalla cuáles son las franjas de operación. Otra opción, aunque quizás menos probable, es que calculara mal el tiempo que le iba a llevar cruzar el océano con las condiciones meteorológicas que había.

El aparato llegó a Loiu procedente de Terranova, en Canadá. Se trata de un modelo Learjet 36, propiedad de la empresa de vuelos ejecutivos Phoenix Air. Se desconoce qué cliente viajaba a bordo, pero lo cierto es que la aeronave salió del continente americano poco después de la una de la madrugada. Cruzó el Atlántico a gran velocidad, posiblemente ayudado por los vientos derivados de las borrascas.

El caso es que el aparato entró en el espacio aéreo español por Asturias. Eran las cinco y veinte de la mañana. Y Loiu no admite aterrizajes tan pronto. Por este motivo, el piloto comenzó a realizar esperas dando vueltas alrededor del Cantábrico a la altura de Gijón. Posiblemente se planteó tomar tierra en Oviedo o Santander. Pero el aeródromo asturiano abre a la misma hora que Loiu y el cántabro solo 15 minutos antes.

Finalmente, el comandante aguardó pacientemente a la apertura de Bilbao, donde aterrizó a las 06.45 exactamente. Si bien el adelanto causado por los vientos de cola pudo despistar al piloto, también es cierto que, en circunstancias normales, el vuelo tenía que haber esperado, de todos formas, un tiempo para posarse en Bizkaia. Fuentes aeroportuarias plantean aquí dos posibilidades: que la tripulación ni siquiera mirara el AIP y diera por hecho que 'La Paloma' estaba abierta o que leyera el documento informativo y se hiciera un lío, ya que el horario viene en horas UTC (una hora menos en invierno que la hora real española). En el AIP de Loiu se dice que abre a las 05.45 UTC, es decir, las 06.45 actuales.

No es la primera vez que un avión realiza esperas ridículas sobre Bizkaia o el mar Cantábrico hasta que abre un aeropuerto del norte peninsular. En 2019, el vuelo de Ryanair que unía los lunes a primera hora Barcelona y Santander daba vueltas en círculo durante 20 minutos cada semana hasta que abría Parayas. En este caso, la aerolínea lo hacía de forma deliberada por cuestiones operativas y para no perder su 'slot', aunque ello supusiera un despilfarro de combustible y medioambiental.

