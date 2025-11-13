El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Un accidente entre dos vehículos en La Avanzada provoca importantes retenciones en dirección Bilbao

El inaudito error del piloto de un jet privado con destino Loiu

El comandante de un avión ejecutivo se ve obligado a dar vueltas durante más de una hora sobre el Cantábrico al desconocer posiblemente el horario de apertura del aeropuerto de Bilbao

Josu García

Josu García

Jueves, 13 de noviembre 2025, 07:59

Comenta

Un jet privado protagonizó el pasado lunes un episodio tan inaudito como grotesco. El avión ejecutivo con matrícula N54PA se vio obligado a realizar una ... espera de algo más de una hora, dando vueltas en círculos sobre el Cantábrico, porque el aeropuerto de Bilbao aún no había abierto sus puertas. 'La Paloma' no admite aterrizajes hasta las 06.45 horas. Y, aunque el piloto no comunicó por radio los motivos de su extraño comportamiento, la opción más plausible es que el comandante desconociera el horario de Loiu o interpretara de manera errónea el AIP, el documento público que está accesible a todo el mundo por Internet y en el que se detalla cuáles son las franjas de operación. Otra opción, aunque quizás menos probable, es que calculara mal el tiempo que le iba a llevar cruzar el océano con las condiciones meteorológicas que había.

