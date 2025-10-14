La Aemet pone fecha al regreso de la lluvia a Bizkaia: estas serán las zonas afectadas La Agencia Estatal de Meteorología pronostica máximas de en torno a 25 grados hasta el sábado

Silvia Osorio Martes, 14 de octubre 2025, 17:29

Hasta el sábado, el tiempo seguirá sin demasiados cambios en Bizkaia. Ínfimas oscilaciones de máximas y mínimas, pero poco más. Tan tenues que el mercurio seguirá por encima de los 22 grados. Tiempo seco y bastante cálido para esta época del año. El paraguas puede quedarse guardado en casa hasta el fin de semana. Sin embargo, la Aemet (Agencia Estatal de Meteorología) ha puesto fecha al regreso de la lluvia al territorio.

Según la predicción semanal del organismo estatal, el próximo domingo y lunes las precipitaciones volverán al territorio. La llegada de un sistema frontal al noroeste peninsular provocará un aumento de la nubosidad que se hará notar, sobre todo, desde el domingo. Pero la lluvia no se prevé hasta el lunes, dando inicio a varias jornadas con cielos cubiertos y probabilidad de chubascos.

Hasta entonces, la nota dominante será la tranquilidad en términos meteorológicos. Entre el miércoles y el sábado, no se prevén grandes cambios en las temperatura, excepto descensos de las mínimas, que arrojarán valores de entre 11 y 12 grados. Por su parte, las máximas continuarán elevadas para ser otoño.

Domingo: lluvias en la mitad norte peninsular.



El ambiente será agradable, con temperaturas máximas más propias del mes de septiembre.



🌡️Las temperaturas máximas bajarán el sábado en Galicia y el domingo en el resto de la mitad norte peninsular. pic.twitter.com/qRJsrnqY9b — AEMET (@AEMET_Esp) October 14, 2025

El motivo de estas temperaturas anómalas para esta época del año y cielos despejados en la cornisa cantábrica es un anticiclón en las islas británticas que bloquea el paso de borrascas hacia Europa, además de la entrada de viento de componente sur. En Bilbao, por ejemplo, hasta el viernes, se prevé que el mercurio alcance los 25 o 26 grados. Y el calor irá a más, ya que el sábado, la Aemet pronostica 30 grados de máxima en Bilbao. El ambiente seguirá, por tanto, estable y soleado, a diferencia de la situación prevista para el área mediterránea, donde se mantiene la previsión de tormentas, aunque irán a menos.