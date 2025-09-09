El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un día de sirimiri en Bilbao. Ainhoa Gorriz

La Aemet pone fecha al fin de la lluvia en Bizkaia

La Agencia Española de Meteorología anuncia una semana revuelta, pero para el sábado y el domingo la situación mejorará

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Martes, 9 de septiembre 2025, 10:28

Semana más propia del otoño que del verano. Tras un lunes lluvioso, la previsión meteorológica para esta semana en Bizkaia es también poco halagüeña. Al menos hasta el viernes, ya que la Aemet pronostica que seguirá lloviendo. Sin embargo, para el fin de semana se prevé una mejoría: volverá el sol y las temperaturas rozarán los 30 grados.

Según informa la Agencia Estatal de Meteorología, el territorio no se librará de la lluvia esta semana debido al paso de un frente atlántico que llega desde Galicia y dejará cielos nubosos y precipitaciones débiles en la cornisa cantábrica. No hay que confundir con la vaguada atlántica y la formación de un sistema de bajas presiones en el Mediterráneo que está afectando al sudeste peninsular con tormentas y lluvias torrenciales. De hecho, hay activos varios avisos rojos y naranjas por precipitaciones intensas en zonas como Tarragona, Valencia y Baleares.

En Bizkaia, las probabilidad de lluvias y chubascos continuará elevada y así se mantendrá hasta el jueves, cuando se prevén incluso más intensos. En lo que respecta al mercurio, las máximas volverán a crecer con valores cercanos a los 25 grados.

Máximas cercanas a los 30 grados

El viernes será el día en el que, según el organismo estatal, remitan las precipitaciones. A partir de la segunda mitad de la jornada, se esperan claros y que vuelva a salir el sol.

Para el fin de semana, se espera un tiempo variable: el sábado estará nuboso y las temperaturas bajarán, pero al día siguiente, la situación mejorará. El organismo estatal pronostica una jornada más veraniega, con nubes y sol y máximas de 29 grados. Eso sí, bajarán las mínimas, que podrían quedarse en 12 grados.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una riña entre «okupas» de La Bilbaína acaba con dos coches en el campo de golf
  2. 2

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  3. 3

    GKS borra su web tras admitir que estaba alojada en el servidor de una empresa israelí
  4. 4

    El agradecimiento de Maialen a un conductor de Bizkaibus: «Tenía miedo y él me tranquilizó»
  5. 5

    La UEFA impone diez meses de sanción a Yeray, que regresará el 2 de abril
  6. 6

    La exesposa de Ábalos: «¿El dinero? Que miren en su pasaporte, no ha parado de viajar tras dejar el ministerio»
  7. 7

    El tío de Marc Márquez intimidó a testigos para ocultar el complot para asesinar a su mejor amigo
  8. 8

    Un ertzaina fuera de servicio salva la vida a un matrimonio en una playa cerca de Santillana del Mar
  9. 9

    La Asamblea francesa retira la confianza a Bayrou y precipita la caída del Gobierno
  10. 10 La mejor vaca de España es de Sopuerta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Aemet pone fecha al fin de la lluvia en Bizkaia

La Aemet pone fecha al fin de la lluvia en Bizkaia