La Aemet avisa de la llegada de un nuevo frente: así afectará a Bizkaia Las temperaturas experimenarán un aumento pero volverá la lluvia

Después de dos jornadas gélidas, más típicas del invierno que del otoño, el mal tiempo da un respiro en Bizkaia. Este sábado ha amanecido con temperaturas bajas -en Bilbao 4 grados a primera hora- pero con cielos despejados. Según avance la jornada y de cara a mañana, se prevé que el termómetro comience a subir y experimente un considerable aumento. Sin embargo, la previsión de lluvia se mantiene, y de hecho, este lunes, se espera un día bastante revuelto.

La Aemet advierte de la llegada de un nuevo frente. La masa fría ártica que este pasado jueves y viernes ha dejado mínimas bajo cero, las primeras nevadas, intensas granizadas y viento, será reemplazada por otra «más templada», pero que dejará precipitaciones abundantes. Sobre todo, el lunes.

Desde este sábado, aunque las temperaturas siguen siendo frescas, el temporal va remitiendo. De hecho, el Gobierno vasco ha dado ya por finalizado parcialmente el Plan de Viabilidad Invernal, si bien solo permanece activo en su fase de seguimiento e información. Euskalmet advierte que hoy se pueden producir chubascos dispersos y de carácter débil, pero «será algo puntual» y con más probabilidad por la tarde.

Rachas fuertes de viento

Para el domingo, la mejoría será más notable. Se esperan máximas y mínimas más altas, 17 y 7 grados, respectivamente. La Agencia Vasca de Meteorología pronostica un «tiempo seco», pero el frente atlántico se acercará más al territorio y cubrirá los cielos.

Por la noche, se prevé que las precipitaciones regresen para dar paso a un lunes muy lluvioso con «acumulaciones significativas», sobre todo, en el litoral vizcaíno, indica Aemet en su pronóstico. Para esta jornada, el organismo estatal también anuncia un aviso amarillo por viento del oeste en la costa del territorio, que podría dejar rachas de más de 60 kilómetros por hora.

Con respecto a las temperaturas, las máximas bajarán ligeramente hasta los 15 grados. Para el resto de la semana, el territorio se seguirá viendo afectado por este nuevo frente, por lo que se mantendrá la probabilidad de lluvia. Sin embargo, a partir del jueves, y aunque la información todavía es prematura, podría producirse un cambio.