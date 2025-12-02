El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Turistas en el museo Guggenheim. E. C.

La Aemet avanza el tiempo en Bizkaia para el puente de diciembre

Después de una semana marcada por el paso de varios frentes, el fin de semana las temperaturas subirán y las lluvias irán remitiendo

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Martes, 2 de diciembre 2025, 10:52

Comenta

El puente de diciembre está a la vuelta de la esquina. Este año, el 6 de diciembre, Día de la Constitución, cae en sábado, y el lunes 8, Día de la Inmaculada, en lunes. Los días de vacaciones son menos que otros años pero, a buen seguro, muchos ya tienen planes y escapadas pensadas. Bizkaia recibirá también a miles de visitantes y, por el momento, en lo que al tiempo respecta, tienen buenas noticias.

La Aemet ha avanzado la predicción meteorológica hasta el lunes en el territorio. Hasta el viernes, la semana se presenta marcada por la inestabilidad con lluvias, tormentas, viento y temporal marítimo -hay alerta naranja por olas de más de 5 metros hasta el jueves incluido-. Los culpables son varios frentes que entrarán casi seguidos por Galicia y que afectarán a toda la cornisa cantábrica.

El mal tiempo, sin embargo, durará hasta el viernes. A partir de mañana, la lluvia será la nota predominante con chubascos intermitentes que serán habituales en la costa, donde incluso podrían formarse tormentas. Jueves y viernes también serán jornadas muy lluviosas. Sin embargo, para el viernes las temperaturas experimentarán un importantes aumento con respecto a las jornadas anteriores.

Cambio de tendencia

Según indica la Agencia Estatal de Meteorología, en Bilbao se pasará de 13 grados de máxima a 17. El sábado esta tendencia se mantendrá, con 11 de mínima y 20 de máxima, y además, las lluvias irán remitiendo. Para el domingo, el organismo estatal pronostica máximas similares y mínimas algo más altas, y los cielos comenzarán a verse más despejados.

La lluvia no está descartada al cien por cien pero la probabilidad es bastante más baja. Aunque la información disponible todavía es prematura, para el lunes se espera que siga la misma tónica.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Farketa cierra sus puertas al no renovarle el alquiler
  2. 2

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Loiu con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  3. 3 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  4. 4 El descuido de Xabi Alonso por el partido contra el Athletic: «En Bilbo, perdón»
  5. 5 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  6. 6 El matemático rumano que ganó 14 veces la lotería con un sistema%u2026 que fue ilegalizado
  7. 7

    «No sé si podremos volver a trabajar aquí»
  8. 8

    El Eibar ofrece al Athletic una «alianza» sobre su cantera en su nueva ciudad deportiva en Bizkaia
  9. 9

    La presión policial en Bilbao extiende la delincuencia hacia otras localidades
  10. 10

    El vídeo del emérito que pide apoyo para Felipe VI disgusta a Zarzuela

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Aemet avanza el tiempo en Bizkaia para el puente de diciembre

La Aemet avanza el tiempo en Bizkaia para el puente de diciembre