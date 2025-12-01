El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Jornada de lluvia en Bilbao. Mireya López

La Aemet anuncia tormentas y olas de hasta 5 metros en Bizkaia

Diciembre arranca con mal tiempo en la provincia debido al paso de un frente que dejará lluvias generalizadas hasta, al menos, el fin de semana

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Lunes, 1 de diciembre 2025, 09:52

Comenta

La primera semana de diciembre estará pasada por agua en Bizkaia. Este lunes el tiempo se mantiene estable en la provincia, pero un nuevo frente que ha entrado por Galicia dejará lluvias a partir de este martes, que incluso, pueden llegar en forma de tormenta. Además, en la costa se activará el aviso amarillo por olas de hasta 5 metros.

Tiempo, por tanto, revuelto. La inestabilidad será la nota predominante, tal y como indican los pronósticos de Aemet y Euskalmet, al menos, hasta el sábado. Mañana se notará el cambio. Después de un lunes con máximas en torno a los 14 grados y cielos despejados, la situación empeorará con creces.

La Agencia Vasca de Meteorología advierte que la jornada amanecerá con cielos cubiertos y chubascos en el territorio. La Aemet, incluso, habla de precipitaciones persistentes acompañadas por tormentas ocasionales, que pueden originar acumulados significativos. Las temperaturas subirán -se esperan 4 de mínima y 15 de máxima en Bilbao-, pero la cota de nieve descenderá hasta los 1.100 metros.

El miércoles, el panorama será similar. La circulación atlántica que afecta al norte peninsular seguirá dejando lluvia. «Será en la mitad norte donde el tiempo estará más revuelto, con chubascos ocasionales, especialmente en el litoral y en el este, donde serán más frecuentes. No descartamos que en esas zonas se de alguna tormenta», indica el parte de la Aemet.

Cero grados de mínima en Orduña

En cuanto al termómetro, las máximas caerán a los 13 grados y las mínimas a 3, aunque en algunas localidades como Orduña y Orozko hará bastante más frío: se esperan cero y un grado de mínima, respectivamente.

Para el jueves y el viernes, por el momento, también reinará la inestabilidad. Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología, seguirá el tiempo tormentoso con temperaturas similares. Aunque la información aún es prematura, para el sábado se prevé una considerable subida del mercurio, pero las lluvias no están descartadas.

