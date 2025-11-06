El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ainhoa Gorriz

La Aemet anuncia la llegada de lluvia a Bizkaia: estas serán las zonas afectadas

Las máximas descenderán, sobre todo, el sábado con valores que no pasarán de los 16 grados

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Jueves, 6 de noviembre 2025, 12:26

Después del viento sur, que ha vuelto a soplar con intensidad, Bizkaia afronta varios días desapacibles, con lluvia y una suave bajada de las temperaturas. El tiempo experimenta un cambio, tal y como avanzan en sus pronósticos Euskalmet y Aemet, debido al paso de varios frentes.

Este jueves ha amanecido con algunas rachas fuertes de viento sur, pero por la tarde rolará a oeste, lo que provocará un aumento de la nubosidad y el regreso de las precipitaciones al territorio. Por el momento, se esperan chubascos débiles. La situación empeorará el viernes.

La Agencia Estatal de Meteorología prevé precipitaciones persistentes que podrán dar lugar a acumulaciones abundantes en áreas del Cantábrico y zonas de montaña de la mitad norte. Euskalmet tampoco descarta «alguna tormenta local» por la tarde. Para el día siguiente, la tónica será la misma. De nuevo, una jornada marcada por la lluvia. «En la mitad norte los chaparrones serán frecuentes y a veces intensos, sobre todo en la zona cantábrica, donde no se descarta alguna tormenta», advierten desde la Agencia Vasca de Meteorología.

En cuanto a las temperaturas, el termómetro bajará de forma tenue, pero con valores más propios del otoño. Este jueves y viernes, las máximas se mantendrán en torno a los 20 grados, pero el sábado se espera una bajada más considerable, situándose el mercurio en torno a los 15 o 16.

Se amplía el aviso por mareas vivas

Por otro lado, el foco también sigue puesto en el mar. Euskalmet ha anunciado que se amplía el aviso amarillo por oleaje y mareas vivas hasta el sábado. Las pleamares más altas de lo habitual provocaron este miércoles desbordamientos de la Ría en Zorrozaurre y se espera que se puedan volver a producir.

El aviso amarillo por mareas vivas se ha activado este viernes de 4 a 5 horas. El sábado, permanecerá activo de 17.30 a 20 oras, coincidiendo con la pleamar, que será a las 18.30 horas.

