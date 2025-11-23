La Aemet anuncia la llegada de fuertes lluvias y tormentas: estas serán las zonas afectadas Un nuevo frente dejará un tiempo desapacible este lunes y martes en Bizkaia

El frío ártico ya se ha marchado pero el tiempo en Bizkaia seguirá siendo desapacible. Tanto Aemet como Euskalmet anuncian la llegada de fuertes lluvias, tormentas y viento para el lunes y el martes. Un nuevo frente que ha entrado por Galicia afectará a la provincia que encara un arranque de semana de lo más revuelto.

Este domingo la lluvia ha dado tregua y los termómetros han subido. Se nota. La rasca -más invernal que otoñal- que el viernes provocó un desplome de las temperaturas y dejó las primeras nevadas en cotas no muy elevadas ha dejado paso a máximas y mínimas más altas. Hasta 17 grados se pueden alcanzar, por ejemplo, en Bilbao. Las mínimas, por su parte, han aumentado ligeramente, hasta los 7 grados.

Para el lunes, se prevén valores similares -8 de mínima y 16 de máxima. No hará demasiado frío, pero la llegada de una circulación atlántica hará que el ambiente resulte desapacible. La Agencia Vasca de Meteorología pronostica chubascos débiles en la primera mitad del día, que se intensficarán a partir del mediodía y «por momentos serán persistentes». El cielo se mantendrá encapotado durante toda la jornada.

Los vientos del suroeste soplarán intensos durante la mañana, mientras que durante la segunda mitad del día lo harán del noroeste, con golpes más intensos en la zona costera, indica el parte del organismo vasco. De hecho, la Aemet activará el aviso amarillo en el litoral vizcaíno por las fuertes rachas de viento y oleaje intenso.

Al día siguiente, el martes, la situación se presenta similar. Euskalmet advierte que los chaparrones serán frecuentes en la mitad norte y en ocasiones podrán venir acompañados de tormenta. A la lluvia le acompañará el viento intenso del noroeste, con unas temperaturas claramente a la baja, tanto las máximas como las mínimas. Se prevén 12 y 7, respectivamente. Municipios del interior se quedarán, incluso, por debajo, con mínimas de 5 y máximas de 10.

La cota de nieve rondará los 1200 metros y por la tarde podría bajar a mil metros. Para el miércoles, aunque la información aún es prematura, también se espera una jornada gris, de nuevo con más frío que este fin de semana, elevada probabilidad de lluvia y la cota de nieve a mil metros.