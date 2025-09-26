El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El huracán Gabrielle, a su paso por las Bermudas y Estados Unidos.

La Aemet anuncia la llegada del exhuracán Gabrielle: estas serán las zonas afectadas

Reconvertido en borrasca, provocará un giro del tiempo a partir del domingo

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Viernes, 26 de septiembre 2025, 08:18

Septiembre está siendo un mes de contrastes. El otoño ha arrancado en Bizkaia con tiempo variable. Sol y calor, pero también ha habido jornadas lluviosas y frescas. La inestabilidad del inicio de esta semana ha dado paso a tiempo más primaveral en el territorio con temperaturas agradables y sin lluvia debido al popular veranillo de San Miguel. Sin embargo, no durará demasiado. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte del impacto del exhuracán Gabrielle, que este viernes afectará a las islas Azores y que el domingo llegará a la península reconvertido en borrasca. ¿Cómo afectará a Bizkaia?

Gabrielle era en origen un ciclón tropical pero tras su avance por el Atlántico, con aguas más frías, ha perdido fuerza y se reconvertirá en sistema extratropical o subtropical, es decir, un híbrido entre un sistema tropical y una borrasca convencional. En Azores, las autoridades han activado avisos rojos por viento y olas de entre 14 y 18 metros. A España llegarán ya los restos del huracán. El organismo estatal anuncia que dará lugar a «rachas muy fuertes de viento y lluvias», pero en zonas del oeste y sur peninsular, ya que según su trayectoria se dirige al Golfo de Cádiz.

Por tanto, en la vertiente cantábrica, y en concreto, en Bizkaia, los efectos de este fenómeno meteorológico se notarán menos. En el norte peninsular, la Aemet anuncia un cambio del tiempo a partir del domingo con un aumento de la nubosidad y lluvias débiles. Sin embargo, el pronóstico se ha anunciado con una «elevada incertidumbre» debido a que no está clara la evolución del exhuracán.

Mucha nubosidad

«Se espera abundante nubosidad en la Península y Baleares y, dentro del alto grado de incertidumbre mencionado, hay posibilidad de precipitaciones en casi todo el territorio, exceptuando Melilla. Son más probables en el Cantábrico, sudoeste peninsular y amplio entorno de Cataluña», explican desde la Aemet.

Así, este viernes y sábado, los cielos seguirán despejados y las máximas continuarán al alza. Para mañana, se esperan 28 grados en el territorio. Se prevé una jornada muy agradable. El domingo, en cambio, el mercurio volverá a bajar y las máximas se situarán en torno a los 22 o 21 grados. Así continuarán el lunes y el martes, jornadas en las que podría volver a llover.

