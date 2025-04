La Aemet anuncia un giro del tiempo en Bizkaia con máximas de hasta 25 grados La estabilidad no durará mucho y a partir del sábado las lluvias y la bajada del mercurio serán nuevamente las protagonistas

Marina León Miércoles, 23 de abril 2025, 10:03 | Actualizado 10:55h.

Bizkaia deja atrás una Semana Santa que comenzó con un tiempo de lo más agradable, pero que ha acabado pasada por agua y con una notable bajada del mercurio. El fin de semana también estuvo marcado por varios frentes que dejaron fuertes chubascos. Así, la semana avanza con buen pie y parece que las temperaturas comienzan a subir.

Predicción semanal:

Esta tarde: Lluvia en la mitad oeste peninsular.

Martes: precipitaciones en la mitad este peninsular; en el levante podrían ser de fuerte intensidad y acompañadas de tormenta.

Miércoles y jueves: 🌞predominio de sol sin precipitaciones significativas.

Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) Aemet, en Bizkaia este miércoles los cielos permanecerán nublados, las máximas se quedarán en los 20 grados y las mínimas en 6. El jueves, los cielos también amanecerán cubiertos, pero a medida que avance el día brillará el sol y las temperaturas subirán hasta los 21 o 22 grados. El viernes, el pronóstico en cuanto a las temperaturas va por el mismo camino, con máximas de hasta 25 grados y mínimas de 10.

Eso sí, la alegría por la llegada del buen tiempo no durará mucho. Quienes visiten el territorio durante el fin de semana no podrán dejar el paraguas en casa. A partir del sábado, las lluvias y la bajada del mercurio serán nuevamente las protagonistas. Habrá un descenso de hasta 7 grados con respecto a las máximas del viernes y los chubascos estarán presentes desde primera hora. El domingo, habrá menos lluvias y las temperaturas no sufrirán grandes cambios.

Con respecto al resto de la península, la Aemet indica que se esperan «temperaturas a partir del miércoles por encima de lo normal para esta época». Para el jueves anuncia una situación «de estabilidad» general. Únicamente en el Cantábrico oriental y en el Pirineo occidental se puede dar alguna precipitación débil que, además, tenderá a disolverse. De cara al fin de semana, en la mayor parte de España habrá que tener paraguas y chubasqueros a mano ya que a partir del viernes llegan nuevas vaguadas que podrían producir lluvias acompañadas de tormenta.