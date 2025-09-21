Aemet activa para el lunes el amarillo por lluvias intensas y tormentas: estas serán las zonas afectadas El otoño arrancará con chubascos y temperaturas por debajo de los 20 grados

Silvia Osorio Domingo, 21 de septiembre 2025, 12:21 Comenta Compartir

Este lunes, en concreto a las 20.19 horas, el otoño arrancará de forma oficial. Lo cierto es que la nueva estación se dejará notar. Bizkaia asiste a un giro radical del tiempo. La ola de calor de los últimos días ha dado paso a una situación de inestabilidad que ha provocado una bajada considerable del mercurio y el regreso de la lluvia. Y así seguirá, hasta al menos, el miércoles. De hecho, para este lunes Aemet ha anunciado que a activará el aviso amarillo por precipitaciones intensas y tormentas en el litoral de la provincia.

Este domingo, la vaguada atlántica que ha entrado por el oeste ya ha dejado lluvia y máximas más bajas en el territorio. Los termómetros se han desplomado más de 10 grados en comparación con el sábado, con valores cercanos a los 30. Sin embargo, para mañana se esperan precipitaciones más intensas, de ahí que la Agencia Estatal de Meteorología vaya a establecer, entre las 9 y las 23.59 horas, el aviso amarillo por riesgo de lluvias abundantes -se esperan acumulaciones de hasta 15 mm- y por chubascos tormentosos localmente fuertes.

⚠️⛈️ Tormentas muy fuertes este domingo en zonas del norte y este peninsular, así como en Baleares.



➡️ Los chubascos pueden superar 40 mm en una hora. En el alto Ebro y Pirineos los acumulados de lluvia serán significativos.



🟠 Avisos naranjas: peligro importante. ¡Precaución! pic.twitter.com/y1guGohotM — AEMET (@AEMET_Esp) September 21, 2025

Según el pronóstico de Euskalmet, el cielo estará nublado y se producirán lluvias, más intensas y frecuentes en la vertiente cantábrica, especialmente en la costa. Con respecto a las temperaturas, las máximas no pasarán de los 18 grados y las mínimas se quedarán en 11. Para el día siguiente, el panorama será similar, pero con valores mínimos aún más bajos. Aemet prevé que no sobrepasen los 10 grados, por lo que aumentará la sensación de frío.

El tiempo estará revuelto, al menos, hasta el miércoles. Esa jornada también podría llover, pero hacia mitad del día los cielos se despejarán. El mercurio también se prevé que vuelva a subir y se sitúe por encima de los 20 grados.