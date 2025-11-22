El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

María Luisa, madre de Naiara, tras dejar su domicilio de más de 40 años Maika Salguero

«No tenemos adónde ir», dice la madre que avaló a su hija en Erandio

María Luisa Blanco se quedó ayer en la calle pese a que su casa está pagada «desde los años ochenta»

Juncal Munduate

Juncal Munduate

Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:52

Comenta

María Luisa Blanco, madre de Naiara, tiene su casa pagada desde los años 80. «Nos lo han quitado todo, no tenemos adónde ir», decía ayer ... nada más salir de su domicilio sin saber si podrá volver en algún momento. Más allá de lo material, por quien más teme es por su marido, que padece una enfermedad cardíaca que le impidió estar presente en el momento del desahucio. «No sé cómo le voy a decir que ya no tenemos la casa», se lamentaba mientras salía del brazo de su hija.

