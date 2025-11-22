«No tenemos adónde ir», dice la madre que avaló a su hija en Erandio

María Luisa Blanco, madre de Naiara, tiene su casa pagada desde los años 80. «Nos lo han quitado todo, no tenemos adónde ir», decía ayer ... nada más salir de su domicilio sin saber si podrá volver en algún momento. Más allá de lo material, por quien más teme es por su marido, que padece una enfermedad cardíaca que le impidió estar presente en el momento del desahucio. «No sé cómo le voy a decir que ya no tenemos la casa», se lamentaba mientras salía del brazo de su hija.

Naiara, además de por sus padres, también temía por su hijo, presente en el momento del desalojo, por los animales que no han podido llevarse de su caserío. «Nos hemos podido llevar al perro con nosotros, pero hemos dejado varias gallinas y gatos, no sabemos qué va a pasar con ellos», declaraba. Se trata de una familia con una vida sin grandes lujos. Ella es cajera de supermercado y él, albañil. Se conocieron cuando eran adolescentes, se casaron, compraron una casa, tuvieron un hijo. «No estamos hablando de gente que ha vivido por encima de sus posibilidades, ni de okupas. Esto es algo que podría haberle pasado a cualquiera», denuncia la abogada del matrimonio.

A pesar de mantener un proceso judicial abierto y de contar con una persona en situación de vulnerabilidad en la familia, las esperanzas tanto del matrimonio como de María Luisa por recuperar sus hogares son escasas. Un día antes del desalojo la letrada de la familia ya anticipaba que no sería un día fácil. «Cuando se decide paralizar un desahucio suelen avisar con más antelación», explicaba. Una de las cosas que más les impactó fue ver que habían sustituido la puerta de su casa por una de hierro. «Para que no nos entren a robar», trataba de ironizar María Luisa.

Aunque ayer contaban con una gran red de apoyo de amigos y vecinos, en el momento del último desalojo admitían que todavía no saber dónde iban a pasar la noche. «Nos habéis roto la vida», lamentaba Asier mientras salía al encuentro de su hijo, que no sobrepasará la mayoría de edad.