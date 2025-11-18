El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los acusados declaran que se limitaron a «rezar en bajo» frente a la clínica abortista de Vitoria

Los 21 activistas, entre ellos un exabogado y juez, han negado que gritaran o intimidaran a usuarias y trabajadores

Ainhoa de las Heras

Ainhoa de las Heras

Martes, 18 de noviembre 2025, 14:26

Comenta

Los 21 acusados han declarado que se limitaron a «rezar en bajo y con la cabeza agachada» frente a la clínica Askabide que practica la ... interrupción del embarazo en la segunda sesión del juicio que se sigue contra ellos por un delito de coacciones en un juzgado de Vitoria. Los activistas, entre los que se encuentran una mujer de edad avanzada con andador y un párroco, han negado que gritaran, siguieran con la vista, se acercaran, hablaran o intimidaran a los trabajadores y usuarias del centro médico, como indicaron el gerente y varias testigos en el arranque de la vista oral. «Era imposible que nos escucharan desde dentro con el tráfico que había».

