«Si no actuamos ya, Bilbao será un desastre» Concentración de Jóvenes por el Clima, este viernes en Bilbao. / Jordi Alemany La plataforma Jóvenes por el Clima organiza una maratoniana protesta de 12 horas junto al Ayuntamiento para que se declare «el estado de emergencia climática» EVA MOLANO Viernes, 26 julio 2019, 15:04

Fridays For Future, un movimiento juvenil internacional que cada viernes organiza protestas en muchas ciudades de Europa, Estados Unidos y Asia contra la destrucción del planeta, ha convocado hoy una concentración de 12 horas frente al Ayuntamiento de Bilbao. Desde primera hora, varios jóvenes están relevándose junto al Consistorio. Las actividades durarán hasta las 21.00 horas. Organizados en la plataforma Jóvenes por el Clima en Bizkaia, están protagonizando la batalla contra el cambio climático en el territorio. «No tenemos un planeta B», aseguran. Y piden medidas urgentes, tanto contra el calentamiento global que arrasará más de un millón de especies como contra los plásticos. El colectivo vizcaíno celebró su primera protesta el 15 de marzo, cuando convocaron una huelga estudiantil a nivel mundial en lo que pretendía ser un 15-M del medio ambiente. Y desde entonces, no han parado. Cada viernes, mediante diferentes protestas, desde concentraciones a sentadas, debates, manifestaciones y otras iniciativas, tratan de llamar la atención sobre un problema que ellos sufrirán más que nadie.

A lo largo del día, han previsto varias actividades. Por ejemplo, a las 14.00 horas han organizado una comida debate, a las 17.00 horas un trivial contra el cambio climático y a las 19.00 horas, una concentración ruidosa. «Queremos visibilizarnos y darnos a conocer de una vez por todas», explican los portavoces del colectivo.

Los jóvenes de la Plataforma por el Clima ya introdujeron dos mociones para que se declarara la emergencia climática, que se debatieron en los plenos de Berango y Sopela, aunque no fueron aprobadas en ninguno de los dos ayuntamientos. En este caso, fue el grupo Elkarrekin Podemos quien las canalizó. Su idea es presentarla para su debate en el Ayuntamiento de Bilbao. Fridays for Future es una de las cien organizaciones que apoyan la moción de emergencia climática. «Se les solicita que apuesten firmemente por el reconocimiento de la misma y el trabajo decidido y constante para minimizar sus impactos. Esperamos que las corporaciones den un paso al frente, lo reconozcan y comiencen el importante trabajo necesario y que la ciudadanía esperamos de nuestros políticos más cercanos».

Olas de calor extremo

EL CORREO ha hablado con varios de los jóvenes bilbaínos que han acudido hoy a protestar para conocer sus puntos de vista. «Las temperaturas van a ser más extremas y vamos a llegar a un escenario en el que no se pueda vivir. En Bilbao habrá olas de calor extremo, inundaciones y más contaminación», explica Nagore Quintón, recién licenciada en Biología. «Miras a la ría y ves toda la contaminación que hay, sobretodo de plásticos, así que si no hacemos nada, en unos años será del doble», critica. Oier Martínez, alumno de Geología de 18 años en la UPV, explica que «si no tomamos ninguna medida, en 2050, tendremos un escenario catastrófico, un clima totalmente aleatorio, calor extremo, frío extremo, los mares serán de plástico, los suelos se desertizarán». A su juicio, «si tomamos medidas ya, las consecuencias se pueden paliar». Lo primero, que las instituciones pueden hacer, asegura, es «reconocer y declarar que tenemos un problema, una emergencia climática, una crisis, y ya hay 7 millones de muertos prematuros por la contaminación».

Bego Peña, de 18 años, que va a estudiar ADE y Derecho en la UPV, explica que «habrá inundaciones constantes como la de 1983. Bilbao acabó arrasada, y ese tipo de episodios volverán a repetirse. Si no actuamos ya, Bilbao será un desastre». Impulsar las renovables, la reducción de C02 con las sanciones a empresas o la restricción de vehículos es una de sus prioridades, además de impulsar los productos de kilómetro cero, el consumo responsable minimizando el uso de plásticos, y crear una red de transporte público que evite el uso del coche, que además, debe ser eléctrico.