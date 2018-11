«Si no actuábamos, la señora se iba a precipitar desde un octavo piso» El incendio ocurrió en un sexto piso en el número 4 de la calle Altube. / LUIS CALABOR Uno de los dos policías locales que rescataron de un balcón a una mujer «agobiada por el humo» en un incendio en Rekalde cree que «cualquiera hubiera actuado igual» AINHOA DE LAS HERAS Domingo, 4 noviembre 2018, 11:31

Uno de los dos policías locales que rescataron de un balcón a una mujer «agobiada por el humo» en un incendio en Rekalde cree que «cualquiera hubiera actuado igual» bilbao. «Igual lo que hicimos es una locura, pero en el momento no lo piensas. Había una mujer en peligro que se habría precipitado al vacío si no llegamos a actuar. Subimos de calentón hasta la azotea y salió bien». Josu López es agente de la Policía Municipal de Bilbao desde que tenía 19 años. Lleva cuatro años ejerciendo su vocación y está «encantado». Ahora también «orgulloso» de haber podido salvar la vida a una vecina de Bilbao.

Patrullero de la comisaría de Ibaiondo, destinado en San Francisco, tanto él como su compañero de la Inspección de Rekalde, Rubén, entraban a trabajar a las dos de la tarde viernes cuando escucharon por la emisora «que había un incendio de grandes dimensiones y que se necesitaban patrullas». De inmediato se dirigieron hacia el número 4 de la calle Altube. «Se estaba quemando un domicilio en la sexta planta del edificio. Para entonces ya estaban los Bomberos y otros compañeros de la Policía Municipal regulando el tráfico».

De repente, vieron que «había una señora en un balcón de un octavo piso que pedía auxilio. Unos obreros que estaban trabajando justo en el bloque de enfrente nos gritaron desde arriba que la señora iba a cruzar a otro balcón, que estaba situado a tres metros, y que lo iba a hacer pasando por una repisa de chapa metálica. Salía mucho humo y la mujer estaba muy agobiada. Era seguro que si lo hacía se iba a precipitar al vacío».

Los dos agentes decidieron ayudarla. «Vimos un portal abierto en otro edificio y decidimos subir. Si no actuábamos rápido y con sangre fría, la cosa no iba a terminar bien. Como no nos fiábamos de la seguridad del ascensor en un incendio, subimos las ocho plantas corriendo». Dio la «casualidad» que la puerta de la azotea estaba abierta. Josu, que cuida en el gimnasio su forma física, saltó dos muros de unos dos metros hasta que llegó a la altura del balcón. «Le pregunté si podía subir impulsándose con los brazos, y me dijo llorando que no. Estaba supernerviosa». Entonces, optó por «tranquilizarla». «Le pedí que se tumbara en el suelo y se tapase la boca con el albornoz que llevaba puesto» mientras iba a buscar una escalera. «No te voy a dejar sola, si no encuentro la escalera regreso», le advirtió.

Volvió a saltar los dos muretes hasta encontrarse con su compañero, que le pidió una escalera de mano a un vecino. «No era muy alta, pero en un momento así sirve cualquier cosa». Asomado desde el tejado al octavo piso, colocó la escalera para que la mujer pudiera subir por ella y la impulsó con sus brazos. «¿Estabas sola o queda alguien más dentro?», le preguntó. «La gata», contestó ella. «Era una locura entrar a por ella, así que le dije que íbamos a dejar que actuaran los Bomberos, que ya habíamos hecho lo más difícil que era salir del humo». Una vez en la calle, la mujer, que sufría una intoxicación por inhalación de monóxido de carbono (la afección más común en un incendio), fue asistida por los sanitarios y trasladada al hospital de Basurto. Josu tenía previsto interesarse ayer por su estado. «Me dio las gracias y me abrazó veinte veces. No le pregunté ni su nombre. Todo era caótico, mi prioridad era que la atendieran».

Ni él ni su compañero Rubén le dieron importancia a lo que habían hecho hasta que hablaron con los policías más veteranos. «Hicimos nuestro trabajo con sentido común. Yo creo que cualquiera hubiera actuado igual. Me tocó a mi». «¿Mi familia? Orgullosa. No me iba a quedar de brazos cruzados viendo aquel panorama, saben cómo soy».