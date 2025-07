«Me aconsejaron que si quería aprender de la persona y no solo de la enfermedad me especializase en Familia»

Terry Basterra Sábado, 19 de julio 2025, 00:01 Comenta Compartir

Cuando Andrea Sevillano acabó el grado de Medicina sentía que había algo que no le encajaba. Los últimos tres cursos los pasó rotando por el ... hospital «pero no me enganché, veía que estaba todo muy centrado en uno u otro órgano y era algo no conectaba conmigo». Comenzó a trabajar en una residencia de mayores y ahí descubrió que lo de verdad le atraía era acompañar al paciente incluso en los momentos más difíciles. En el final de la vida.

Así que habló con un reconocido paliativista para pedirle consejo sobre cómo orientar su carrera. «Me recomendó que si quería aprender de la persona y no solo de la enfermedad me especializase en Familia», recuerda. No lo dudó. Sevillano acaba de iniciar hace unas semanas el primer año de su residencia en la OSI Uribe. Allí ha elegido formarse en los centros de salud de Laukiz y Maruri, lugares que le van a permitir aprender y desarrollar la medicina en la zona rural. «Es todo muy cercano. Hemos hecho equipo con la médico y la enfermera. La población rural es de quejarse poco. No va a médico a la ligera», valora. Sevillano defiende los valores de la especialidad de Familia. «Me permite conocer a la persona y a su entorno a lo largo de los años. Para el paciente somos una figura de confianza. Todos, en algún momento, tenemos que ver a nuestro médico de cabecera. Igual nunca estamos ante un nefrólogo, pero al del centro de salud sí le vamos a conocer». Considera que Familia está desprestigiada y no se encuentra entre las primeras opciones de los nuevos residentes por varios motivos. Uno de ellos es la propia sociedad actual. «Vivimos en un mundo que busca la inmediatez, también los médicos. En Familia los procesos son más lentos. En ocasiones hay que manejar la incertidumbre, tener paciencia, ver cómo evoluciona en paciente».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Medicina

Laukiz