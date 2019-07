Los accidentes bajan un 10% en Bilbao tras implantar el límite de 30 kilómetros por hora El 87% de las calles de Bilbao tiene la velocidad limitada a 30 kilómetros por hora desde el 1 de julio de 2018. En la imagen, General Concha. / luis ángel gómez La medida se puso en marcha hace un año y la velocidad media en la ciudad se ha reducido un 5% LUIS LÓPEZ Jueves, 18 julio 2019, 00:36

Hace ya un año que se implantó el límite de 30 kilómetros por hora para circular por el 87% de las calles de Bilbao, así que es un buen momento para hacer balance. Aunque sea parcial. El Ayuntamiento está preparando un informe minucioso sobre el asunto, por lo que de momento, y hasta que se cierren y recopilen datos de distintos ámbitos, hay que conformarse con un análisis de urgencia. Pero bastante revelador. Por ejemplo: desde que se circula a 30, los accidentes con víctimas se han reducido un 10%. En concreto, en la segunda mitad del año pasado (últimos datos disponibles) se produjeron 356 siniestros en las calles de la ciudad, frente a los 397 que ocurrieron en el mismo periodo de 2017.

Los datos los aporta Eduardo García, ingeniero de Leber, la empresa contratada por el Consistorio para gestionar las cuestiones de movilidad. «Es una cifra positiva, marca tendencia, y esperamos que se mantenga en el tiempo». No es fácil saber hasta qué punto esta mejoría en la accidentalidad tiene su explicación en el Bilbao 30 o en otras variables, pero sí parece claro que se puede establecer una relación entre ambas situaciones.

¿Por qué? Porque el límite implantado hace un año y 18 días (fue el 1 de julio de 2018) ha logrado reducir la velocidad media en la ciudad. Y a menor velocidad, más margen de reacción para evitar choques. Eso sí, la ralentización del tráfico no ha sido en absoluto revolucionaria. En concreto, se ha pasado de los 29,6 kilómetros por hora de media antes del Bilbao 30, a los 28,2. Únicamente un 5% menos.

Frutos en el primer año

¿No parece un resultado algo escaso, y más teniendo en cuenta que el objetivo es llegar a 25 km/h? Eduardo García dice que no porque esa meta, la de los 25, está puesta para finales de 2020. ¿Y qué va a ocurrir en este tiempo para seguir bajando el ritmo del tráfico? Que la gente va a ir tomando conciencia. El experto pone como ejemplo lo que ocurrió con el carné por puntos: «La siniestralidad bajó el primer año, y continuó los siguientes», recuerda. Es decir, «cuando se toma una medida administrativa provoca una reacción inicial inmediata, y luego continúa una evolución». Así que para dentro de un año el plan es haber bajado hasta los 25 km/h. «La tendencia es positiva y se trata de que tenga continuidad».

El concejal de Movilidad y teniente de alcalde, Alfonso Gil, también está satisfecho con los resultados y anuncia que el Ayuntamiento va a «seguir avanzando en estas políticas». Porque el objetivo es no sólo reducir la siniestralidad, sino mejorar la calidad del aire y potenciar el uso de medios de transporte alternativo; esencialmente, la bicicleta. A su juicio, ambos objetivos se han conseguido. En lo referido a la contaminación, las mediciones municipales apuntan a que no se han vuelto a producir los picos de NO2 por encima de los valores recomendables que se dieron en 2016 y 2017. En cuanto a la presencia de bicicletas, el fenómeno es incontestable.

«La bici está conquistando la calzada antes de lo previsto»

«Ninguna ciudad en Europa ha logrado reducir la velocidad media tanto como Bilbao» Alfonso Gil, Concejal de Movilidad

En bici sin esfuerzo

Aunque en este asunto hay una variable fundamental más allá de que se haya pacificado el tráfico y eso haga más amable la circulación sobre dos ruedas: el estreno del nuevo servicio de Bilbaobizi, el alquiler público, que a finales del año pasado incorporó bicicletas de pedaleo asistido. Esa renovación ha multiplicado por seis los préstamos.

Todo esto tiene mucho que ver con al afán municipal por potenciar no sólo un transporte sostenible, sino saludable. Es decir, que no contamine, pero también que tenga efectos beneficiosos para la salud. Pedalear y no respirar humo forma parte de esa estrategia. Y cuando más tranquilas estén las calles, mejor.