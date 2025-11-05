Un accidente entre 8 vehículos colapsa el Txorierri y afecta a Rontegi y La Avanzada Los servicios de Emergencia se encuentran en la zona trabajando en la retirada de los coches

Un accidente entre ocho vehículos a la altura de Sondika y en dirección San Sebastián ha colapsado el Txorierri y afecta gravemente a las principales vías de la red de carreteras de Bizkaia. Los servicios de Emergencia trabajan a destajo desde primera hora de la mañana en retirar los vehículos afectados pero la circulación en el Txorierri está prácticamente parada. Las autoridades, por ahora, mantienen cortado el carril izquierdo de la vía.

La congestión del tráfico afecta a las otras grandes vías del Gran Bilbao como son La Avanzada y Rontegi, que a registrar mayores retenciones de las habituales a estas horas. Tampoco se libra la A-8 a la altura del Max Center, que también se ve afectada por la lenta circulación en Rontegi.

Según informa el departamento de Seguridad, varios de los heridos implicados en el accidente han sido evacuados al Hospital de Cruces.

