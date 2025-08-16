El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Tres personas heridas por un choque entre su coche y un tranvía a su paso por Zubiarte

Ambos vehículos han colisionado por motivos que se desconocen hacia las tres de la tarde

G. C.

Sábado, 16 de agosto 2025, 16:00

Tres personas han resultado heridas al colisionar su coche este mediodía con el tranvía a la altura del Centro Comercial Zubiarte, en el cruce entre la calle Lehendakari Leizaola y la avenida Abandoibarra. El accidente ha tenido lugar sobre las tres de la tarde, cuando por causas que se desconocen se ha producido el choque sobre las vías por las que circulaba la unidad.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Municipal y la Ertzaintza; varios efectivos de Bomberos y personal sanitario. Los tres ocupantes del vehículo han precisado de traslado a un centro hospitalario, aunque aparentemente no presentaban lesiones de gravedad, según fuentes municipales consultadas por este periódico.

La unidad ha impactado contra el lateral del vehículo en el que se ubica el asiento del conductor, lo que ha hecho saltar los airbags. Se ha precisado de la ayuda de los bomberos para desalojar a las víctimas del accidente de su interior. t

