El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Un accidente provoca retenciones en la A-8 hacia Irún a la altura de los túneles de San Mamés
R. Basic

Un accidente provoca retenciones en la A-8 hacia Irún a la altura de los túneles de San Mamés

La caravana se encuentra en la bifurcación a la altura de los túneles de San Mamés

G. C.

Domingo, 30 de noviembre 2025, 15:25

Comenta

Un accidente entre dos turismos está ocasionando importantes retenciones en la A-8 en sentido Irún, justo en la bifurcación de los túneles de San Mamés, poco después de las tres de la tarde. Los dos vehículos ocupan el carril izquierdo, lo que está causando colas de más de un kilómetros mientras se procede a la limpieza de la vía y la retirada de los coches por parte de la grúa. Al parecer, no ha habido personas heridas de consideración.

El tráfico en esta vía se está viendo afectado también por otros accidentes. Poco antes, a la altura de Rekalde se ha producido otra colisión que ha generado retenciones en sentido Vitoria.

También en la entrada a Bilbao por Sabino Arana se ha producido a las dos y media de la tarde otra colisión entre dos vehículos que se ha saldado con una persona herida y atrapada dentro de su coche. Los bomberos intervinieron para sacarla y ya se encuentra en manos de los servicios sanitarios, aunque se desconoce el alcance de las lesiones.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mueren tres jóvenes de entre 22 y 25 años al salirse su coche de la carretera en Cabezón de la Sal
  2. 2

    Alarma en Castro por un chat de hombres que comparten desnudos de sus parejas
  3. 3

    La vida contradictoria de Pilar Careaga, la alcaldesa franquista de Bilbao
  4. 4

    El chófer del Bizkaibus no vio a los dos menores que iban en una bici por la carretera de Berriz
  5. 5 Rompe el dedo a un policía de Barakaldo y ataca a otros dos cuando iban a detenerle
  6. 6

    El gesto de Nico Williams a los aficionados del Athletic tras su golazo
  7. 7

    Condenan a 10 y 5 años a tres jóvenes por tirar a otro por la ventana en Bilbao
  8. 8 Álex García recuerda a Verónica Echegui en uno de los lugares preferidos de la actriz
  9. 9

    El Guggenheim se aleja de Urdaibai: el proyecto está a punto de abandonarse en un cajón
  10. 10

    Venezuela denuncia el cierre de su espacio aéreo como un «acto hostil» de Estados Unidos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un accidente provoca retenciones en la A-8 hacia Irún a la altura de los túneles de San Mamés

Un accidente provoca retenciones en la A-8 hacia Irún a la altura de los túneles de San Mamés