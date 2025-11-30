Un accidente provoca retenciones en la A-8 hacia Irún a la altura de los túneles de San Mamés La caravana se encuentra en la bifurcación a la altura de los túneles de San Mamés

G. C. Domingo, 30 de noviembre 2025, 15:25 | Actualizado 16:38h.

Un accidente entre dos turismos está ocasionando importantes retenciones en la A-8 en sentido Irún, justo en la bifurcación de los túneles de San Mamés, poco después de las tres de la tarde. Los dos vehículos ocupan el carril izquierdo, lo que está causando colas de más de un kilómetros mientras se procede a la limpieza de la vía y la retirada de los coches por parte de la grúa. Al parecer, no ha habido personas heridas de consideración.

El tráfico en esta vía se está viendo afectado también por otros accidentes. Poco antes, a la altura de Rekalde se ha producido otra colisión que ha generado retenciones en sentido Vitoria.

También en la entrada a Bilbao por Sabino Arana se ha producido a las dos y media de la tarde otra colisión entre dos vehículos que se ha saldado con una persona herida y atrapada dentro de su coche. Los bomberos intervinieron para sacarla y ya se encuentra en manos de los servicios sanitarios, aunque se desconoce el alcance de las lesiones.

