Directo Un accidente provoca al menos 4 kilómetros de retenciones en La Avanzada en sentido Getxo

Un accidente provoca al menos 4 kilómetros de retenciones en La Avanzada en sentido Getxo

La colisión entre dos turismos se ha saldado sin heridos poco antes de las siete de la tarde

G. Cuesta

Sábado, 27 de septiembre 2025, 19:14

Un accidente entre dos vehículos está generando importantes retenciones en La Avanzada, la BI-637, en sentido Getxo, a su paso por Leioa. La colisión entre los turismos se ha producido poco antes de las siete de la tarde, lo que ha obligado a cortar uno de los carriles. La caravana supera los cuatro kilómetros.

Al parecer, el choque se ha saldado sin traslados hospitalarios. Una ambulancia ha acudido al lugar por si alguno de los ocupantes precisa de atención médica. Por el momento, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, no hay heridos de consideración.

