Un accidente entre caballeros

El accidente había tenido lugar a las 13.40 horas del 14 de julio de 1988. Los periódicos subrayaron dos detalles. Que el aparato había ... sido utilizado anteriormente como 'El Txinbo Loco' y que los cuatro ocupantes habían sobrevivido. Hace unas semanas, a propósito del adiós a Montxo Urraburu y sus vuelos radiofónicos cité aquél suceso. Días más tarde recibí una inesperada llamada. «Soy el abogado del caso de los pasajeros de la avioneta que aparecía mencionada en el artículo», declaró tras presentarse. Lo que me contó después es lo que voy a relatar. Por la privacidad de los protagonistas, aunque en su día fueron desvelados, los vamos a guardar. Digamos que todo empezó con otra llamada.

Nuestro interlocutor llevaba por entonces un par de años ejerciendo de abogado. Se trataba de un caso de los que, hasta no hace mucho, llamaban juicio de faltas. Una avioneta modelo Piper PA-28 había caído a una campa situada en uno de los laterales del aparcamiento del Aeropuerto de Sondika. Los ocupantes, miembros del Aero-Club de Vizcaya, habían logrado salir por sus medios del interior de la nave. Tenían fuertes golpes y heridas. Por eso se relató como un milagro del aire. Cerca, a 50 metros, había un caserío donde criaban codornices. Imaginen el susto de los habitantes y su sorpresa al ver que no había fallecido nadie.

Quienes también se llevaron susto y alivio a partes iguales fueron los habituales viajeros del 'Txinbo Loco'. Unas horas antes el piloto Javier González había llevado en aquella misma avioneta a Montxo y a su entrevistado, un joven de 17 años que acababa de convertirse en el piloto más joven de España. Tras aterrizar se realizó el cambio de pasaje y los cuatro mencionados partieron con destino Hondarribia para una celebración con comida de por medio. El informe posterior apuntó a un posible fallo mecánico. Los ocupantes insistían en que «el motor ratoneaba». Excluida por tanto la culpa del piloto, todo señalaba al mecánico y al mantenimiento.

Nos recuerda quien fuera el abogado y hoy relata los hechos que esos accidentes se trataban como los de los vehículos en tierra. Los agentes que se personaron levantaron el atestado y no hizo falta denuncia para que el caso llegara hasta el juzgado. También hubo un parte de lesiones y, como decíamos, no siendo muy graves, los golpes fueron bastante serios. Parecía un caso sencillo. Tanto que el abogado habló con quien llevaba la parte de la aseguradora y no iba a haber problema para que ésta fuera generosa con las indemnizaciones. Los cuatro afectados callaron mientras su letrado, que iba a ser el de uno pero acabó siendo el de todos, avanzaba cómo iba a ir el juicio. Jamás imaginó lo que iba a vivir. Cuando se disponía a hablar ante la jueza, con la venia y esas cosas, uno de sus representados se levantó y pidió permiso para hablar. «Disculpe Señoría, pero lo hemos hablado y no queremos ninguna indemnización». La jueza no entendía nada y miró al perplejo abogado. «Desconocía esta decisión», respondió atónito. Entonces quien llevaba la voz cantante añadió: «Comprendan los presentes que somos caballeros del aire y de Bilbao. Los accidentes pasan y debemos aceptarlos. Además no queremos que se culpe a nadie por él». Acto seguido el resto afirmó con la cabeza. Se dio por concluido el juicio y pasaron al siguiente caso.

Ya en la calle el abogado les preguntó por su extraña decisión. Insistieron en lo dicho y en que no querían que constara mancha alguna en la ficha del mecánico. Daba igual que no hubiera multa. Tocaba pasar página y volver a la vida cotidiana. «¿Qué le debemos?», preguntaron. No había costas, por la naturaleza y forma de la denuncia, así que les respondió. «Pues visto lo sucedido yo tampoco les cobro nada». Y así fue. Han pasado 37 años y 14.000 casos por la vida laboral del abogado. Casos muy importantes y algunos bastante sonados. Pero jamás olvidará aquél de cierto accidente de avioneta, en julio de 1988. El que acabó con una sentencia única y, si me lo permiten, muy bilbaina. La de un pacto entre un abogado de tierra con cuatro caballeros del aire.