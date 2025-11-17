Un accidente entre caballeros

El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los cuatro ocupantes de la avioneta sobrevivieron milagrosamente. Miguel Ángel González
Jon Uriarte

Jon Uriarte

Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:31

El accidente había tenido lugar a las 13.40 horas del 14 de julio de 1988. Los periódicos subrayaron dos detalles. Que el aparato había ... sido utilizado anteriormente como 'El Txinbo Loco' y que los cuatro ocupantes habían sobrevivido. Hace unas semanas, a propósito del adiós a Montxo Urraburu y sus vuelos radiofónicos cité aquél suceso. Días más tarde recibí una inesperada llamada. «Soy el abogado del caso de los pasajeros de la avioneta que aparecía mencionada en el artículo», declaró tras presentarse. Lo que me contó después es lo que voy a relatar. Por la privacidad de los protagonistas, aunque en su día fueron desvelados, los vamos a guardar. Digamos que todo empezó con otra llamada.

