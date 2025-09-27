El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Accidente de un Bizkaibus en Mungia: «Se escuchó un estruendo, rebotamos y uno de los cristales empezó a romperse»

E. C.

Accidente de un Bizkaibus en Mungia: «Se escuchó un estruendo, rebotamos y uno de los cristales empezó a romperse»

Una pasajera relata el aparatoso incidente que se produjo en la tarde del viernes y asegura que «el conductor tuvo que maniobrar para que no se nos cayese una farola encima»

A. Peláez

Sábado, 27 de septiembre 2025, 10:44

Una unidad de Bizkaibus sufrió este viernes un aparatoso accidente en Mungia. Los hechos se produjeron pasadas las ocho de la tarde en la calle ... Lauaxeta Olerkari cuando el vehículo se disponía a hacer un alto en una de las paradas de la Línea 3527. Un coche estacionado bloqueaba la zona reservada para los autobuses, por lo que el conductor del Bizkaibus tuvo que «aparcar como pudo para que se bajara la gente», cuenta una de las pasajeras a este periódico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Asesta varias puñaladas a un joven en Jardines de Albia
  2. 2 Así se anunciaba el polémico udaleku de Bernedo
  3. 3

    «Para comer la merienda tenían que chupar el dedo del pie al monitor»
  4. 4 Comunicado íntegro de los monitores del campamento de Bernedo
  5. 5

    Los organizadores del campamento de Bernedo defienden las duchas mixtas como forma de «normalizar todos los cuerpos»
  6. 6 El truco de un joven vizcaíno con la tarjeta Barik que genera cientos de comentarios
  7. 7

    «Tuvo mala suerte. Le tocó a él», dicen los amigos de Haitam, el joven muerto de una puñalada en Solokoetxe
  8. 8

    El cierre del Twiggy ahonda la crisis de la hostelería de Alameda Urquijo
  9. 9

    Netanyahu desafía al mundo en la ONU: «Todavía no hemos terminado en Gaza»
  10. 10

    Detenido por rajar en la cara a otra persona con una botella durante una pelea de madrugada en Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Accidente de un Bizkaibus en Mungia: «Se escuchó un estruendo, rebotamos y uno de los cristales empezó a romperse»