Accidente de un Bizkaibus en Mungia: «Se escuchó un estruendo, rebotamos y uno de los cristales empezó a romperse»

Una unidad de Bizkaibus sufrió este viernes un aparatoso accidente en Mungia. Los hechos se produjeron pasadas las ocho de la tarde en la calle ... Lauaxeta Olerkari cuando el vehículo se disponía a hacer un alto en una de las paradas de la Línea 3527. Un coche estacionado bloqueaba la zona reservada para los autobuses, por lo que el conductor del Bizkaibus tuvo que «aparcar como pudo para que se bajara la gente», cuenta una de las pasajeras a este periódico.

A la hora de hacer la maniobra para volver a incorporarse a la circulación, el Bizkaibus chocó. «Escuchamos un estruendo enorme y rebotamos. Pensaba que nos había golpeado un coche por detrás», prosigue esta pasajera que añade que la tensión fue en aumento «cuando uno de los cristales del autobús empezó a romperse». El conductor, según la versión de esta usuaria del servicio, «se bajó para comprobar que había pasado y en seguida volvió a subir y comenzó a dar marcha atrás», añade.

Los pasajeros no fueron conscientes en ese momento que la maniobra que había realizado el conductor tenía como objetivo «evitar que una farola se nos cayera encima». La pasajera argumenta que «prefirió estropear el autobús a que nos pasara algo. Pese a los nervios que tenía en ese momento el chófer hizo todo lo que pudo y en ningún caso la culpa fue de él», defiende.

Tras lograr paralizar la caída de la farola, en el lugar se personaron efectivos de Bomberos y la Policía Municipal, que aseguraron la zona. Además, «una de las tiendas cercanas tenía cámaras de seguridad que les facilitó y vieron cómo había ocurrido todo». Finalmente, pese al llamativo incidente, no tuvieron que lamentarse daños más allá de los que sufrió el Bizkaibus.