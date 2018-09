Aburto busca reconciliarse con la oposición durante el pleno sobre el estado de la villa Aburto, en el centro, durante el pleno de este viernes. / FERNANDO GÓMEZ «Ojo con las críticas, no vaya a a ser que por dar una patada en el culo al alcade, se la estén dando a los vecinos de Bilbao» LUIS LÓPEZ Viernes, 14 septiembre 2018, 11:14

«¿Están dispuestos a que podamos trabajar juntos para atender las necesidades de los bibaínos y bilbaínas?». La pregunta del alcalde a los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Bilbao casi sonó más a reproche que a pregunta. Juan Mari Aburto arrancó y finalizó su discurso en el pleno de esta mañana sobre el estado de la villa pidiendo paz política y entendimiento a una oposición que en los últimos tiempos cada vez está más alejada y es más crítica con el primer edil.

Así, Aburto comenzó avanzando que hoy no tocan debates preelectorales y agresividad. «Este alcalde no está de campaña», proclamó, muy consciente de que estamos en curso electoral, circunstancia que siempre lo condiciona todo. Y advirtió a la oposición: «Ojo con las críticas, con buscar titulares de prensa que, por dar una patada en el culo al alcalde, se la estén dando a los vecinos y vecinas de Bilbao», advirtió en una asimilación que hizo fruncir ceños en la parte derecha de la sala. «La ciudadanía pide respeto y vernos trabajar juntos». Eso sí, de no ser posible, «no nos quedaría otra» que seguir trabajando únicamente con su socio de gobierno, el PSE.

Aunque el primer edil hizo cierta autocrítica por no haber podido evitar acontecimientos terribles como los crímenes de finales del año pasado y principios de este, o los ataques machistas, su valoración global es que «Bilbao está bien, tiene buena salud, y más si nos comparamos con otros municipios de nuestro entorno». Como asignatura pendiente, los 25.000 parados de la ciudad («6.000 menos que al comienzo del mandato» y una precariedad en el empleo que se busca atajar. «El crecimiento económico es nuestra máxima prioridad».

Repaso por áreas

El alcalde hizo un repaso por áreas sobre los logros alcanzados y lo que que en esta recta final del mandato se va a iniciar. Se felicitó por los acuerdos alcanzados en materias como la Seguridad, y lamentó no haber logrado el entendimiento con la oposición en el pacto Social o por los Barrios.

De cara al futuro, avanzó que «vamos a poner en marcha el 100% del plan de gobierno» en los próximos meses. Ya son 628 las actuaciones a desarrollar, 35 más que al arranque del mandato. Aburto hizo un recorrido departamento a departamento sobre lo que se ha hecho en los últimos tiempos, y lo que se va a hacer de aquí al próximo mes de mayo: aumento de efectivos de la policía municipal, el centro de emprendimiento con la Diputaión de Bizkaia, la celebración en Bilbao de los Premios Feroz, impulsar Zorrozaurre, culminar la obra de Termibus, avanzar en el soterramiento de las vías, finalización del polideportivo de San Mamés... En materia de seguridad incidió en que «quien la hace, la paga», en relación a la batalla que el Ayuntamiento quiere librar, sobre todo, contra los agresores machistas.

Pero, sobre todo, Aburto incidió en su ánimo de tender puentes con la oposición. «No es tiempo de poner palos en las ruedas», les lanzó, como despedida, y quizás con cierta ingenuidad cuando arranca un año marcado por las elecciones del próximo mes de mayo.