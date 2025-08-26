Aburto denuncia ante la Policía las pintadas del Arriaga porque «sus autores deben pagar por ello»

La fachada del Teatro Arriaga amaneció el domingo cubierta de pintadas, la mayoría de carácter indescifrable. Estaban hechas con spray de diferentes colores y ... algún mensaje, como 'Palestina libre', sí se distinguía. También había dibujos, caras sonrientes y corazones. Desde el primer momento el Ayuntamiento calificó el suceso como un acto vandálico, aunque parecía quitarle hierro al asunto recordando que se trataba de algo que ocurre de forma «habitual en los últimos años».

Pues se acabó la tolerancia. Según ha anunciado esta mañana el alcalde, Juan Mari Aburto, en un mensaje colgado en sus redes sociales, «hemos denunciado» ante la Policía Municial «las pintadas realizadas durante Aste Nagusia tanto en la piedra, zócalo y puertas en el Teatro Arriaga». Lejos de contemporizar y relativizar la relevancia del asunto, recuerda que «es un delito penal», y que «los desalmados autores deben pagar por ello».

INACEPTABLE ATAQUE AL PATRIMONIO CULTURAL DE BILBAO



Hemos denunciado en @Bilbao_Polizia las pintadas realizadas, durante Aste Nagusia, tanto en la piedra, zócalo y puertas en el Teatro Arriaga.



Es un delito penal y los desalmados “autores” deben pagar por ello. pic.twitter.com/DW9NXtM6N3 — Juan Mari Aburto (@juanmariaburto) August 26, 2025

Aburto recuerda que el Arriaga es un edificio histórico «catalogado en 1995 como Monumento de especial protección». La restauración, que ya se ha iniciado, «será difícil y costosa». «En defensa de la Cultura y el Patrimonio Cultural de la Villa, NO a esos zafios irrespetuosos que ensucian Bilbao», concluye su mensaje.

El lugar vandalizado, el histórico edificio, está en lo que fue el epicentro festivo durante la pasada semana. Se trata de un entorno en el que este año se reforzó la seguridad tanto mediante la presencia de policías de paisano como con la instalación de cámaras, lo que, se supone, debería haber más sencilla la identificación de los autores.