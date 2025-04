Aburto: «Hay que comprar en los negocios de aquí. ¿Os imagináis un Bilbao sin tiendas?»

Los comercios centenarios de Bilbao son un maravilloso tesoro que encierran una extraordinaria contradicción. Su capacidad de reinvención para enganchar a nuevas generaciones de clientes, ... modernidad y vanguardia en definitiva desde la más profunda tradición, les convierte en uno de los principales motivos de orgullo de la ciudad. Por eso, el alcalde, Juan Mari Aburto, ha presidido esta mañana un emotivo homenaje a los 63 establecimientos centenarios existentes en la villa.

El regidor, con la txapela bien puesta, cortesía de Sombreros Gorostiaga, firma fundada en 1857, se ha acercado hasta el Paseo de Uribitarte, que acoge hasta el 21 de este mes una muestra de 52 fotografías que muestran el lado «más humano» de los negocios «de toda la vida». La muestra intenta elevar «al lugar que se merecen a quienes cada día con tesón e ilusión» sacan adelante la gestión de empresas familiares. De firmas como Lotería La Cruz, Casa Rufo, Delicatessen López Oleaga, Camisería Muñoz, Paragüería Leoz, Tejidos El Paraíso, Cestería Alonso, Farmacia Colón Museo, Joyería Relojería Manolo,Reparación Calzado Benito... Hasta 63.

Sin embargo, Aburto no se ha andado por las ramas y ha convertido el Día de los Comercios Centenarios de Bilbao, cita que se celebró por primera vez el año pasado –coincide con el día número 100 del año– en un acto reivindicativo tras conminar a los bilbaínos a comprar en los establecimientos locales. «No queremos que seáis solo parte de la historia, queremos que seáis parte del futuro de nuestra villa, que continuéis con vuestros negocios al menos durante otros 100 años más», ha subrayado.

Ponerles rostro

Aburto ha apelado a la ciudadanía, especialmente a la gente joven, a «redescubrir y visitar» estas tiendas. «Os hemos querido poner rostro a las personas que estáis al frente de estos establecimientos de siempre, porque vuestras manos, vuestro esfuerzo, vuestro tesón e innovación son los que han hecho que sigáis adelante como motores económicos y sociales en la vida de nuestra villa. Hay que poner en valor a las personas que han estado y que estáis detrás de vuestros legendarios mostradores para que os conozcan».

El alcalde tampoco ha pasado por alto «el momento de cambio, o no sabemos si es un cambio de momento», que está atravesando el comercio, pero no tiene ninguna duda de que saldrá adelante. «No es algo que pase solo en Bilbao, está sucediendo en todo el mundo como consecuencia de muchos factores», entre los que ha citado el impacto de las ventas on line, el cambio en los hábitos de consumo, la digitalización, el envejecimiento de la población y también de la bajada de la natalidad. «Pero no nos rendimos», ha prometido.

Pese a estar rodeado de un buen número de comerciantes, el alcalde les ha lanzado una pulla y sugerido un cambio de mentalidad para mejorar el ánimo del sector: «Permitidme un consejo, no habléis mal de la profesión. Como sigamos diciendo algo que es una realidad, lo duro que es el comercio y lo mal que se pasa, no vamos a conseguir atraer a la gente. Entre todos tenemos que lograr que las noticias en Bilbao sean los comercios que abren. Quizá algún día tengamos que hacer una exposición de los negocios que se abren en Bilbao. Nos la estamos jugando, y como no pongamos eso en valor... Es una pelea que no es fácil, pero tenemos que intentarlo», ha insistido.

Los paneles de gran tamaño que recorren el Paseo de Uribitarte representan un homenaje a comercios emblemáticos que las han visto de todos los colores y han pasado «guerras, riadas, crisis, pero aquí estáis y aquí seguís». Son «historia viva», pero Aburto ha cerrado el acto intentando sensibilizar a la ciudadanía bilbaína: «Que nadie lo olvide, tenemos que comprar, comprar en las tiendas de aquí. Es mucho lo que nos va en juego. ¿Os imagináis un Bilbao sin tiendas? Es una pregunta que se hace la ciudadanía a la que debemos dar respuesta. Y darle respuesta no es solamente una labor del Ayuntamiento, es de cada uno de nosotros. Tenemos en Bilbao un comercio de gran calidad que tenemos que proteger, cuidar, amar y sentir el orgullo de tenerlos en Bilbao».