«Mi abuela batalló para que toda la gente pudiese alargar la vida con salud»

La muestra de Zubiarte se prolongará hasta el próximo domingo. Se llama 'Una vida conCiencia' y recorre la «apasionante» trayectoria de Ana María Lajusticia, una ... bilbaína que murió hace justo un año tras cumplir un siglo y que levantó un imperio gracias a los suplementos alimenticios de magnesio.

– ¿Fue su abuela una precursora de la salud nutricional en España y del uso del magnesio?

– La gente la podría considerar hoy en día así, pero ella no lo creía. Pensaba que lo único que había hecho era dar a conocer las investigaciones para solucionar sus propios problemas.

– ¿Se restaba importancia?

– Fue una de las primeras mujeres en estudiar Química en España. Cuando empezó a encontrarse especialmente mal, se puso a buscar soluciones.

– ¿Soluciones para qué?

– Para resolver sus problemas médicos. Una de las soluciones fue un libro que aparece en la exposición, 'Las virtudes curativas del magnesio'. Lo empezó a probar y dijo 'válgame, esto es casi un milagro'. Era tan científica que decía 'esto que venden las droguerías, porque en ese momento el magnesio se encontraba en droguerías, les va a curar'.

– Muy honesta.

– Mi abuela siempre se preguntaba el porqué de cada cosa.

– ¿Halló en el magnesio una fórmula para vivir mucho y bien?

– Ella nunca siguió ninguna moda alimentaria. No hablaba de dietas macrobióticas, como se escucha hoy. Al final, divulgaba una alimentación basada, sobre todo, en la dieta mediterránea,

– Desayunar más y almorzar menos, recomendaba.

– Exacto. Sostenía que cuando desayunábamos había que romper el ayuno y siempre defendió que había que tomar proteína y vitamina C en todas las comidas del día.

– Fue osada. Se atrevió a usar el magnesio, que hasta entonces se utilizaba en plantas y animales, pero nunca en personas.

– Hace 50 años, cuando ella empezó a tomarlo, porque lo necesitaba, estaba muy asociado a la ganadería y la agricultura. Hasta ese momento no se consideraba, por lo menos en España, un suplemento alimenticio. Pero ella lo tomaba porque estaba desesperada a cuenta de sus dolores.

– ¿Qué sufría?

– A partir de los 40 años empezó a padecer artrosis y...

– ¿Qué más?

– Y diabetes.Se sentía imposibilitada con la vida. Ella siempre decía que las cosas tenían una razón química y que la Química no se equivocaba.

– Creó su propia marca de precios accesibles para llegar a todos los públicos.

– Ahora suena como muy publicitario, pero te lo garantizo, porque cada domingo que comía con ella repetía el mismo mantra: 'una persona con salud siempre es feliz'. Si vendes productos al alcance de todo el mundo, vas a poder proporcionar salud a muchas más personas.

– ¿Se hizo muy rica?

– La gente cree que sí, pero no. La intención de vender productos muy económicos provocó una batalla constante con mi padre.

– El negocio es el negocio.

– En muchas ocasiones no había beneficios, porque al final trabajamos con materias de máxima calidad, y eso a veces no se podía traducir en un precio asequible. Los clientes que nos conocen desde hace un montón de años dicen 'ostras, ya no son tan asequibles'. Claro, pero es que también el mundo ha cambiado mucho.

– Su abuela batalló...

– Para que la gente pudiese alargar la vida con salud. Nunca deseó que la gente siguiese dietas extrañas. Solo deseaba que comiese normal. Sostenía que a veces no nos dábamos cuenta, pero subrayaba que antiguamente se comía muchísimo mejor y que la gente vivía muchísimo más. ¿Por qué en Japón comen tantísimas algas? Porque alargan la vida, decía.

– Alardeaba de que jamás descubrió nada.

– Exactamente. 'Todo lo que explico está en los libros. Solo hay que saber dónde buscarlo', recordaba. 'En la química está la verdad', repetía. Viajó por todo el mundo, sin saber inglés.

– Valiente que era.

– Pero se las ingeniaba para recopilar toda la información. Con todo lo que recogía montaba un 'Tetrix' que ordenaba para que cobrara sentido. Sintetizaba lo complicado.

– La llamaron de todo. 'Bruja', 'indocumentada', 'irresponsable'...

– Eso le dio fuerzas para seguir.

– ¿Cómo llevaba esos ataques?

– Ella era muy consciente de lo que divulgaba y no buscaba, como diríamos ahora, el 'clickbait'. Solo esperaba que la gente conociese lo que divulgaba porque su objetivo final era que la gente tuviese salud.

– ¿Se creó muchos enemigos?

– Bueno, la verdad es que como ella no consideraba que ser mujer fuera un impedimento, no lo veía como una cosa negativa. Al revés. Nos inculcó a mí y mi hermano unos valores que incidían en que cualquier persona, indistintamente del sexo, podía llegar a lo que quisiera, siempre y cuando se formase y fuese el más motivado de todos.

– Lo tenía muy claro.

– 'Si quieres triunfar en algo, has de ser el mejor', aseguraba. Entendía que ser mujer no le había cerrado ninguna puerta. Afirmaba que hubiese hecho lo mismo que hizo de ser un hombre.

– ¿Se jactaba de que las grandes farmacéuticas acabaran haciendo lo mismo que ella?

– No. Fue una mujer muy honrada que se sintió muy orgullosa de que, después de tantos años de divulgación, los laboratorios remasen a su favor.Durante muchos años se vio remando sola. Pero estaba tan convencida de lo que decía que aplaudía que los laboratorios más grandes trabajasen como ella. 'Si todos remamos a favor de un mismo mineral, como es el magnesio, estará al alcance de más personas'. Es lo que ella quería, no que la recordasen sino que asociaran su nombre con una mujer que luchó para que todo el mundo tuviera salud.