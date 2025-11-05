El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Lara Feliu presentó ayer la exposición de su abuela, que estará hasta el domingo en Zubiarte. Jordi Alemany

«Mi abuela batalló para que toda la gente pudiese alargar la vida con salud»

La embajadora de la marca de la 'reina del magnesio' descubre en una exposición en Bilbao el legado «científico y humano» de su abuela

Luis Gómez

Luis Gómez

Martes, 4 de noviembre 2025

Comenta

La muestra de Zubiarte se prolongará hasta el próximo domingo. Se llama 'Una vida conCiencia' y recorre la «apasionante» trayectoria de Ana María Lajusticia, una ... bilbaína que murió hace justo un año tras cumplir un siglo y que levantó un imperio gracias a los suplementos alimenticios de magnesio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

