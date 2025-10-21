El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Vista de la Plaza Circular de Bilbao con la estación de Abando al fondo. Yvonne Iturgaiz

Abando, el único barrio de Bilbao en el que caen los ingresos medios

Andrea Cimadevilla

Andrea Cimadevilla

Martes, 21 de octubre 2025, 10:30

Comenta

Es el barrio de Bilbao con la renta por habitante más elevada de todo el municipio, pero también el único en el que se detecta ... una caída de los ingresos medios. Los datos publicados ayer por Eustat demuestran que en 2023, la renta personal de los vecinos de Abando descendió un 2% respecto al año anterior pasando de 47.044 euros a 46.084. La diferencia es de 960 euros. En cambio, en Indautxu -que pertenece al mismo distrito- no ocurre lo mismo. La renta personal media se ha incrementado un 5% hasta los 44.221 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los clubes de fans plantan a La oreja de Van Gogh tras el regreso de Amaia Montero
  2. 2 La caída de la nube de Amazon durante cuatro horas provoca problemas en diferentes plataformas y pagos con tarjeta en todo el mundo
  3. 3 El colegio sevillano en el que se suicidó una alumna podría perder el concierto mientras crece la tensión con pintadas y amenazas
  4. 4

    Las 49 ciudades a las que se podrá volar desde el aeropuerto de Bilbao este invierno
  5. 5

    Bilbao da el impulso definitivo al renacimiento de Olabeaga y la edificación de casi 600 pisos
  6. 6 Dos heridos graves y seis leves en un choque frontal entre un coche y un autobús en Castro
  7. 7 A qué hora amanecería en España si nos quedamos con el horario de invierno
  8. 8

    El nuevo permiso por fallecimiento de diez días excluye a la familia política y podrá repartirse en cuatro semanas
  9. 9

    Las estafas telefónicas que simulan voces con inteligencia artificial llegan a Bizkaia
  10. 10

    56.000 euros de indemnización por una mala ortodoncia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Abando, el único barrio de Bilbao en el que caen los ingresos medios

Abando, el único barrio de Bilbao en el que caen los ingresos medios