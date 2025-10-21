Abando, el único barrio de Bilbao en el que caen los ingresos medios

Es el barrio de Bilbao con la renta por habitante más elevada de todo el municipio, pero también el único en el que se detecta ... una caída de los ingresos medios. Los datos publicados ayer por Eustat demuestran que en 2023, la renta personal de los vecinos de Abando descendió un 2% respecto al año anterior pasando de 47.044 euros a 46.084. La diferencia es de 960 euros. En cambio, en Indautxu -que pertenece al mismo distrito- no ocurre lo mismo. La renta personal media se ha incrementado un 5% hasta los 44.221 euros.

En el otro lado de la balanza está el barrio de Iturrigorri-Peñascal, que se mantiene como el más pobre de Bilbao. La renta media es de 14.284 euros. Muy de cerca le sigue Otxarkoaga, con unos ingresos de 14.950 euros, de los cuales al menos un 44% provienen de ayudas por parte de la administración pública.

El barrio que más variación registra entre 2022 y 2023 es sin embargo La Ribera. La renta media por persona ha pasado de 20.690 a 23.980 (15%). También la diferencia de ingresos en Amezola es significativa. El dinero percibido al año se ha incrementado un 9,23% en apenas doce meses hasta alcanzar los 28.261 euros anuales.

Quienes registran una menor variación son, además de Abando (-2%), Bilbao la Vieja (1,73% y con una renta de 20.242), Solokoetxe (2,56% y 22.906 euros), Rekalde (3,84% y 19.786) y Masustegi (3,87% y 22.533 euros al año), entre otros.