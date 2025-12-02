Al menos 910 personas duermen en parques, bosques y pabellones en Bizkaia Son casi el triple que en 2022, cuando se localizó a 340 personas pernoctando en sitios inadecuados

Un parque, un cajero, un túnel, un coche, un trastero, un bosque, un edificio en ruinas… Son algunos de los lugares en los que duermen al menos 910 personas en Bizkaia, una cifra que en dos años casi se ha triplicado (en 2022 eran 340). Se trata de lo que se conoce como personas en situación de calle, que carecen de un espacio adecuado en el que pernoctar, aunque el estudio sobre la exclusión grave que cada dos años elabora el Gobierno vasco en colaboración con los ayuntamientos también contabiliza a quienes pasan la noche en recursos públicos y de entidades sociales, una cifra que entre 2022 y 2024 apenas ha variado (de 1.329 a 1.372).

Este análisis se presentó ayer en el marco de las jornadas sobre este fenómeno que el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico celebra con carácter bienal desde 2014. Los datos proceden de un conteo realizado a finales de octubre del pasado año, cuando casi ochocientos voluntarios y profesionales recorrieron una treintena de municipios –dieciséis de ellos vizcaínos– localizando a personas sin hogar. De ahí que se trate de una aproximación, puesto que las personas que participaron no abarcaron toda la provincia ni accedieron a lugares inseguros.

La mayoría de quienes residían entonces en lugares inadecuados en Bizkaia, 605, fueron localizados en Bilbao. Otros 130 fueron detectados en Getxo, seguido de Barakaldo (60), Erandio (25)… Tres de cada diez pernoctaban en espacios tradicionales como plazas, parques o cajeros, aunque llama la atención que el mismo número de personas (266) se guarecían en zonas boscosas, naturales y rurales. Estos asentamientos, que tienen más incidencia en Bizkaia (29,2% del total de personas en situación de calle) que en Álava (1,6%) y Gipuzkoa (21%), se han disparado en los últimos dos años en el territorio. Tanto es así que, en 2022, los voluntarios apenas localizaron a 61 'sin techo' en esa situación, cuatro veces menos.

En el recuento de 2024, el grueso de quienes pernoctaban en pequeños grupos en tiendas de campañas o chabolas en zonas alejadas de los núcleos urbanos fueron detectados en Bilbao, 186. En Getxo se localizó a otras 64. Ese incremento en este perfil de personas sin hogar (un 336% en dos años), por encima de quienes pernoctan en otros lugares (130,8%), está relacionado también con factores como la edad y el origen. Aunque el propio documento destaca que, especialmente desde 2018, «se ha producido un aumento relevante y continuado» de las situaciones de calle «tanto en las tres capitales vascas como en algunos municipios del área metropolitana de Bilbao», el crecimiento se da sobre todo entre quienes cumplen dos características muy concretas: ser menor de 30 años y haber nacido en otro país.

El informe aborda esta cuestión a nivel general de Euskadi y tiene en cuenta a los que dormían en la calle (1.556 en la comunidad autónoma) y los que lo hacían en centros de acogida nocturna (558), un total de 2.114 personas. Si en 2016, en esos espacios los más jóvenes suponían el 25% de las personas localizadas (unas 180 personas), en el último recuento alcanzaban ya el 42%, 777. Respecto a la procedencia, el análisis puntualiza que las personas nacidas en el extranjero representan ya el 84%, cuando en 2012 eran un 69%.

Si se suman ambas, los varones jóvenes de otros países suponen el 40% de las personas sin hogar. Los hombres de hasta 30 años de origen nacional, sin embargo, oscilan entre un 1 y un 3%. La mayoría de quienes han nacido en el extranjero y están en situación de exclusión residencial son de origen magrebí (79,4%), seguidos de los procedentes del resto de África (9,5%), América (5,3%) y de otros países europeos (4,6%).

Ese perfil más joven también supone que el porcentaje de quienes están estudiando sea elevado. Las entrevistas realizadas a 864 personas en el marco del recuento nocturno ponen sobre la mesa que el 48,6% de los que contestaron a los voluntarios «están estudiando o realizando algún tipo de formación para mejorar su empleabilidad», un porcentaje que «es casi equivalente» al de quienes no estudian.

Trabajo y estudios

Entre los menores de 30 están formándose casi el 65%. Dos de cada diez 'sin techo', además, realizan «algún tipo de trabajo o actividad remunerada», sobre todo en la chatarra (47,1%), la construcción (7,1%) y el mantenimiento (6,5%).

Las entrevistas personales también permiten conocer tanto la situación en la que se encuentran –el 80% de los originarios de otros países, por ejemplo, no tienen permiso de residencia– como su proceso para acabar en la calle. En ese sentido, el 74,5% achacan a los factores estructurales el sinhogarismo. Así, mencionan como razones por las que están en la calle los problemas económicos (46,5%), los problemas laborales (35,1%) y los obstáculos derivados de la situación administrativa irregular (31,3%). Solo el 21,3% aluden a motivos personales, como los problemas de adicción al alcohol y a otras drogas (7,3%), los problemas familiares (10,3%)…

De ahí que, preguntados sobre los distintos apoyos que necesitarían para salir de la calle, el 43,8% de las personas señalen como primera opción una vivienda o habitación, seguida de la regularización de su situación administrativa (17,8%) y el acceso a un empleo (16,9%).

Tres de cada diez tienen problemas de salud «graves o crónicos» Durante el último recuento, 864 de las 2.111 personas localizadas en la calle o en albergues en Euskadi respondieron a una entrevista individual. Y tres de cada diez tienen «problemas de salud graves o crónicos». Entre los que manifestaron patologías, destacan, en un 26% de los casos, los traumatismos y las enfermedades osteoarticulares y los problemas del aparato respiratorio (24,8%), recoge el último informe sobre la situación de las personas en exclusión social grave en Euskadi. También tienen una incidencia destacada (22,4% entre los que tienen alguna dolencia) «los trastornos y enfermedades mentales». Las patologías que se arrastran desde hace años son más habituales entre las mujeres (un 45,5% de las entrevistadas) que entre los hombres (27,3%). También se da una gran diferencia entre las personas nacidas en el extranjero (25%) y las autóctonas (45,6%). Aunque, uno de los aspectos más llamativos, es que, entre quienes refieren tener una enfermedad grave o crónica, los que aseguran disponer de un tratamiento para todos sus problemas (34,6%) son menos que los que afirman no recibirlo (39%). El 60,9% de los entrevistados, en todo caso, había accedido en los tres últimos meses a los servicios públicos de salud, tanto en atención primaria como en especializada y hospitalaria.