7.800 aspirantes se presentan a la OPE del Ayuntamiento de Bilbao: «Me he presentado a 20 o 30, llevo un montón de exámenes ya»

Con los nervios a flor de piel. Así se encontraban muchos de los 7.800 aspirantes que se han presentado este sábado en el BEC ( ... Bilbao Exhibition Centre) a los procesos selectivos para acceder a puestos de empleo público que realiza el Ayuntamiento de Bilbao, con los que busca cubrir 116 plazas. Una gran oportunidad para las miles de personas que aspiran a conseguir un puesto en la Administración. «Tengo muchos nervios», afirmaba esta mañana Estíbaliz Aretxaga, bilbaína de 47 años, momentos antes de acceder al pabellón 2 del recinto ferial baracaldés, a pesar de la experiencia. Y es que se ha presentado a «ocho OPEs ya», afirma.

Precisamente, esa veteranía en los procesos selectivos le ha ayudado a preparar la prueba de hoy, ya que algunos temas a examinar son similares a otros años, asegura Aretxaga, que ha dedicado «tres meses» a hincar los codos para esta jornada mediante «tests, esquemas, resúmenes...». Todo lo que haga falta para que el cerebro almacene mejor la información. «Espero que me vaya bien», expresaba esperanzada minutos antes de acudir a su mesa, apuntes en mano. Le acompañaba Lorea Martínez, otra bilbaína de 48 años, con una amplia experiencia también en estos procesos selectivos. Al menos «veinte o treinta OPEs, llevo un montón de exámenes ya», comentaba sin mostrar nervios. «Vengo por venir, me había apuntado y así le doy apoyo moral a mi compañera», añadía.

En la misma línea acudía Marta Pérez, bilbaína de 49 años, tras señalar que «he estudiado muy poquito, un par de meses a ratos, solo vengo a ver qué tal», relata. En su caso, se ha presentado al menos a «diez» OPEs. «En general me ha ido bien, trabajo en otra Administración, pero haces tantos exámenes que pierdes ya la dirección. En algún momento tienes que parar y centrarte en una sola», explicaba Pérez. Su objetivo, el Ayuntamiento de la capital vizcaína. «Creo que con lo que sé, que se suele repetir la materia de otras ediciones, tengo posibilidades de aprobar».

Dado el elevado número de plazas convocadas y de aspirantes admitidos a las pruebas, el Consistorio bilbaíno ha establecido un dispositivo especial con espacios amplios donde poder distribuir al importante volumen de opositores. De esa manera, durante la mañana se celebrarán los ejercicios correspondientes a la convocatoria para cubrir 76 plazas en la categoría de Administrativo, para la que hay un total de 6.222 personas apuntadas, mientras que por la tarde será el turno de los 1.652 aspirantes para cubrir 40 puestos de Oficiales de Oficios; esto es, profesionales con en un oficio concreto o figura polivalente en el sector público, que se encarga del mantenimiento y reparaciones de edificios e instalaciones públicas.

Plataformas para estudiar

Ekaitz Rodríguez, vecino de Zeberio de 44 años, se ha presentado a «más de 20» OPEs. «No saqué plaza pero me fue bastante bien, estoy en las bolsas de trabajo», subraya. Para esta ocasión, con su empleo, no le ha dado tiempo a estudiar suficiente, afirma. Tan solo «cuatro semanas, y sé que hay gente que lleva más de un año». Sin nervios y con el temario bien aprendido estaba Zaira Aular, una joven de Mungia de 24 años con alrededor de cinco OPEs a sus espaldas. «De Getxo, de Bilbao, de Diputación...», enumera. Siempre ha hincado los codos con el mismo método –«repasar, repasar, repasar y entender bien todo»– y se notó en los resultados. «Me fue bastante bien, aprobé todas y enseguida obtuve alguna oferta pata trabajar, estoy muy contenta», relataba a este periódico. Actualmente ocupa un puesto de técnico de administración general en Getxo. «Ahora busco hacer el examen de administrativo para asegurarme una plaza en Bilbao».

Vanesa Alonso no las lleva todas consigo. Vecina de Etxebarri de 49 años, se ha presentado a «más de veinte OPEs de todo tipo, pero esta no la llevo preparada, apenas he repasado un mes. Como estudié para otro examen de Diputación, no me ha dado tiempo», relata a este diario. En su caso utiliza dos plataformas ('Kaixo!' y 'Daypo') en las que «hay preguntas tipo test para ir repasando con la batería de preguntas, y también mirar exámenes anteriores». Aritz, bilbaíno de 31 años, temblaba del nerviosismo. «He estudiado más de cinco meses, no sé qué pasara, a ver qué tal sale», expresaba justo antes de acceder al recinto.

Durante un plazo menor ha hincado los codos Ana Roldán, de 58 años, que ha repasado y realizado muchos test durante los últimos tres meses. «Me ha dado el tiempo justo para repasar preguntas», afirma la mujer, que es la primera vez que se presenta a una OPE del Ayuntamiento bilbaíno. A sus 34 años, María Zudaire, por su parte, ha acudido a al menos siete pruebas. «No me quejo, pero esta vez, por trabajo, no he tenido mucho tiempo». Este proceso selectivo forma parte de un conjunto más amplio que prepara el Consistorio y que agrupa 307 plazas. A partir del próximo lunes se continuarán celebrando otras pruebas para nuevas convocatorias que se desarrollarán paulatinamente durante el primer semestre de 2026, con el objetivo de culminar todos ellos antes de finales de ese año. En total, serán 46 procesos.