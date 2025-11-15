El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El pabellón 2 del BEC acoge dos procesos selectivos a lo largo de la jornada. D. M.

7.800 aspirantes se presentan a la OPE del Ayuntamiento de Bilbao: «Me he presentado a 20 o 30, llevo un montón de exámenes ya»

Los nervios han sido los protagonistas esta mañana en el BEC, donde se celebra el proceso selectivo para acceder a 116 puestos de empleo público

Diana Martínez

Barakaldo

Sábado, 15 de noviembre 2025, 12:43

Con los nervios a flor de piel. Así se encontraban muchos de los 7.800 aspirantes que se han presentado este sábado en el BEC ( ... Bilbao Exhibition Centre) a los procesos selectivos para acceder a puestos de empleo público que realiza el Ayuntamiento de Bilbao, con los que busca cubrir 116 plazas. Una gran oportunidad para las miles de personas que aspiran a conseguir un puesto en la Administración. «Tengo muchos nervios», afirmaba esta mañana Estíbaliz Aretxaga, bilbaína de 47 años, momentos antes de acceder al pabellón 2 del recinto ferial baracaldés, a pesar de la experiencia. Y es que se ha presentado a «ocho OPEs ya», afirma.

