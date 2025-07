70.000 británicos viajaron a Bilbao para la final de la Europa League, que dejó más de 40 millones en la ciudad

«Más de 85.900 personas se movilizaron con motivo de la final», comenzó el análisis Kontxi Claver, concejala de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de ... Bilbao. De ellas, «49.862 asistieron al partido en San Mamés», mientras que «unas 36.000 más se unieron a actividades festivas organizadas en distintos puntos de la ciudad». Esencialmente, las 'fan zones'. No toda esa gente eran ingleses que venían a animar a sus equipos. También había «ciudadanía vasca», en concreto, «15.500 personas» locales se mezclaron en las zonas de animación. Así que, según confirmaría luego la concejala, fueron más de 70.000 los británicos que llegaron finalmente a Bilbao para el partido.

Compareció Claver en una comisión en el Ayuntamiento de Bilbao a petición de Elkarrekin para hacer una valoración del impacto de la cita deportiva en la ciudad. Hay que tener en cuenta el entorno, el debate abierto sobre cómo afectan estos grandes eventos en Bilbao, e incluso sobre si merece la pena las incomodidades que generan frente a los beneficios que reportan. ¿Qué beneficios han sido en este caso, en la final del pasado 21 de mayo? La concejala quiso dejar muy claro que aún no hay datos cerrados y el balance definitivo no llegará hasta octubre, cuando la UEFA y las instituciones implicadas (el Gobierno vasco, la Diputación y el propio Ayuntamiento) presenten el estudio conjunto.

Pero, de momento, lo que la edil jeltzale apuntó es que «por cada euro invertido por las instituciones vascas en la organización de la final, el retorno económico ha sido más de diez veces superior». Pusieron, en total, cuatro millones. Así que serían más de 40 millones. Es la cifra de la que se hablaba en 2021, cuando se supo que llegará aquí el partido. Pero no llega a los pronósticos más optimistas, que hablaban de más de cien millones. Sea como sea, Claver insistió es que aún es pronto para dar cifras definitivas. Lo que sí aseguró es que el balance es «muy positivo a todos los niveles: de organización, de impacto en la ciudad, en el estadio, en la satisfacción de la ciudadanía...».

Hizo énfasis en esto último. Según encuestas realizadas por el consistorio, el 76% de la ciudadanía de Bilbao «afirma haber sentido orgullo y felicidad por acoger la final». Y «el 88% cree que debemos seguir organizando este tipo de eventos». No sólo por el impacto inmediato, sobre todo, en hostelería y hoteles, sino por una dimensión reputacional. «La audiencia acumulada superó los 125 millones de personas y la valoración publicitaria de la marca 'Bilbao' en medios digitales, redes, prensa, radio y televisión asciende a 34 millones de euros».

También en barrios

En cuanto a repercusiones más inmediatas, «54.595 personas pernoctaron en Euskadi» para ver la final (hay que tener en cuenta que muchos de quienes vinieron no tenían hotel, y otros se marcharon tras el partido). Ese día las operaciones comerciales en la ciudad aumentaron «un 26,2%»; y la hostelería se disparó «un 72%». Sobre todo, en barrios como Amezola, con una subida del 291%, según el análisis municipal.

Para Xabier Jiménez, de Elkarrekin -la formación que había pedido la comparecencia de Claver-, las cifras «se nos quedan cortas» porque «la Diputación había hablado de un impacto de cien millones». Además, querría saber cómo se hacen esas cuentas. Y desearía que se tomen en cuenta impactos ambientales, como por ejemplo que hayan llegado más de 160 vuelos charter y aún más jets privados a Loiu. Al final, considerando todo esto y las molestias que generan en la ciudadanía, determinar si merece la pena o no este tipo de acontecimientos. En realidad, para esto se ha elaborado una «herramienta», dijo la consejera, en la que se mida el impacto «económico y social»; será un elemento con el que, cuando se presente (aún está pendiente de validación), poder decidir si un evento interesa o no y, una vez pasado, medir su impacto.

Ángel Rodrigo, del PP, apuntó que estas citas tienen «efectos positivos y negativos», pero quiso hacer énfasis en el comportamiento de la ciudadanía de Bilbao, en los «esfuerzos» que hizo para que todo saliese bien. Recordó a quienes ese día dejaron de hacer su vida normal e incluso a quienes tuvieron problemas incluso para ir al hospital. También se mostró algo decepcionado con el impacto de 40 millones.

Para Garazi Perea, de EH Bildu, lo que todo esto demuestra es que en todo la final de la Europa League no ha participado apenas la ciudadanía local. «Esas 15.000 personas de las que habla me parece exagerado», dudó. Percibió en el análisis municipal bastante «autocomplacencia», y los 40 millones frente «a los 100 de los que se había hablado» no le parecieron mucho. También notó que «se habla de millones como quien habla de cajas de chicles». Y reflexionó sobre el impacto negativo que han tenido ciertos desajustes como los precios disparados de los hoteles o la gente que se tuvo que quedar a dormir en estaciones, el aeropuerto y otros lugares.

Javier Garcinuño, director de Bilbao Ekintza, mencionó también que durante la final se han generado el equivalente a 400 contratos anualizados, con un retorno fiscal para las administraciones públicas de más de nueve millones de euros.