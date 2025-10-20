El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de una ortodoncia. El Correo

56.000 euros de indemnización por una mala ortodoncia

«He tenido que estar siete años con brackets. Me ha afectado moral y estéticamente», lamenta la afectada, tratada en Dentix

Ainhoa de las Heras

Ainhoa de las Heras

Lunes, 20 de octubre 2025, 00:55

Comenta

La clínica dental Dentix de Santurtzi, a través de su aseguradora XL Insurance, tendrá que indemnizar a una paciente vizcaína de 53 años con 56. ... 000 euros más los intereses, por un tratamiento inadecuado de ortodoncia, que empeoró su problema de oclusión, no le ajustaban los dientes superiores e inferiores al masticar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una fiebre que dura ya 20 años en Bilbao
  2. 2

    Iván murió en el tajo la víspera de Nochevieja al caerle una torre de palés encima
  3. 3

    Vuelta al pasado: la construcción de madera llega a cuatro VPO de Bizkaia
  4. 4

    Bizkaia tiene 51 niños que precisan ya acogida y solo una familia disponible
  5. 5 «Siempre dije que Alain iba a poder estudiar lo que quisiera»
  6. 6 El gesto de Unai Simón con un niño que viajó de Murcia a Elche para animar al Athletic y conocer a su ídolo
  7. 7

    La Ertzaintza afronta el rebrote de una nueva violencia callejera que amenaza con ir a más
  8. 8

    El secreto mejor guardado: así fue la boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas
  9. 9

    Cuatro encapuchados asaltan el Louvre por un balcón y roban joyas de la Corona francesa
  10. 10

    Israel bombardea Gaza tras un tiroteo con Hamás que denota la fragilidad de la tregua

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo 56.000 euros de indemnización por una mala ortodoncia

56.000 euros de indemnización por una mala ortodoncia