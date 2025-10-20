56.000 euros de indemnización por una mala ortodoncia

La clínica dental Dentix de Santurtzi, a través de su aseguradora XL Insurance, tendrá que indemnizar a una paciente vizcaína de 53 años con 56. ... 000 euros más los intereses, por un tratamiento inadecuado de ortodoncia, que empeoró su problema de oclusión, no le ajustaban los dientes superiores e inferiores al masticar.

«He estado siete años con brackets y al final no me terminaron el tratamiento. Lo he pasado muy mal. Me ha afectado moral, psicológica y estéticamente», lamenta Pilar. El año pasado tuvo que someterse a una cirugía maxilofacial para corregir los efectos del tratamiento de Dentix, ya que su problema «era de hueso, de la mandíbula». «Me tenían que haber hecho la operación antes de ponerme la ortodoncia», concluye.

Pilar acudió en febrero de 2016 a la clínica dental con la esperanza de mejorar su dentadura. «Tenía una oclusión severa que me afectaba a la hora de hablar. No vocalizaba bien». Sin embargo, pasaba el tiempo, y tenía «dolores de cabeza, las encías rojas...», por lo que tenía que tomar pastillas, pero ella siguió confiando y «aguantando». Hasta que en Dentix le dijeron que ya no había nada más que hacer y le derivaron a cirugía maxilofacial de Osakidetza. «Se desentendieron de mi caso y me dejaron los brackets puestos». El especialista que la vio le advirtió de que en ese estado no podía intervenirla porque «me dejaría secuelas».

La aconsejó someterse a otro tratamiento de ortodoncia, que ha mantenido hasta que se operó en 2023. «Ya me había acostumbrado a los brackets. Aunque ha sido un auténtico calvario de años». En la actualidad, Pilar se encuentra «algo mejor». Decidió interponer una demanda, a través del despacho de abogados Gómez Menchaca en Bilbao, por el sufrimiento padecido durante tantos años.

«Error muy grave»

Inicialmente, reclamaban 98.000 euros de indemnización por 1.966 días de perjuicio moderado, más el tratamiento, que costó 3.649 euros. El juicio se celebró el pasado día 30 de septiembre. La pericial presentada por esta parte, que no fue combatida por la demandada, argumentaba que «la mala oclusión (de la paciente) era esquelética (en el hueso basal) y muy marcada, por lo que plantear una compensación dentoalveoar es un error de diagnóstico muy grave».

Por su parte, la demandada alegaba que la póliza no cubría ese supuesto, pero el juez entiende que eso son «circunstancias que afectan a la relación» entre la compañía y la asegurada, por lo que desestima la pretensión y obliga a XL Insurance a indemnizar a la afectada por «negligencia médica» mediante «tratamiento inadecuado».

El juzgado estima de forma parcial la demanda y fija una cantidad de 56.110 euros, según el baremo de los accidentes de tráfico, más los intereses desde junio de 2023. La sentencia ha sido recurrida en apelación ante la Audiencia provincial de Madrid. En el recurso, la afectada reclamará que se aumente la indemnización.