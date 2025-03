4.031 residentes en Bizkaia se mudaron el año pasado al extranjero

La emigración, en muchas ocasiones, es un camino de ida y vuelta. El año pasado, 4.031 vizcaínos se trasladaron a vivir a algún otro ... país. La mayoría de ellos, el 82,4%, estaban nacionalizados como españoles pero habían nacido en el extranjero. Se trata del éxodo más abultado de los últimos quince años (los datos empiezan en 2009) y también del ejercicio en el que el porcentaje de quienes llegaron procedentes de otro estado y vuelven a irse es más alto.

Esta información la publica este miércoles el Instituto Nacional de Estadística en el PERE, el padrón de españoles residentes en el extranjero. Las cifras no son ni mucho menos infalibles, ya que no recoge, por ejemplo, a los inmigrantes que abandonan el territorio y que no tienen la ciudadanía española ni a todos los que disponen de ella. Para empezar, porque para figurar en este padrón es necesario haberse dado de alta en la oficina consular del país de recepción como residentes en el extranjero. Y eso no es tan habitual, ya que buena parte de los vizcaínos que residen en otros países, como por ejemplo los estudiantes de Erasmus, becarios y trabajadores de multinacionales, no completan ese trámite administrativo.

Con la salida de esas 4.031 personas, de las que 3.223 habían nacido en el extranjero, 605 en Bizkaia y 103 en otras provincias, ascienden a 55.705 los vizcaínos que residen en otros países, casi el doble que en 2009, cuando estaban en esta situación 28.280. Seis de cada diez (34.153) han cambiado el territorio por América, especialmente por Argentina (7.562), México (6.782), Estados Unidos (4.575) y Chile (4.468). A nivel europeo, donde más residen es en Reino Unido (4.883) y Francia (4.781).

El pasado año, emigraron más mujeres (2.039) que hombres (1.992), una situación que no se daba desde el 2015. Y, como es habitual, el grueso de las salidas (2.553) correspondieron a personas de entre 16 y 64 años, aunque también partieron 1.162 niños acompañando a sus progenitores y 316 mayores de 65.