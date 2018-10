40.000 personas aspiran a las 6.500 butacas que la MTV sorteará para su gala Hailee Steinfeld, presentadora de la gala. / MTV La cadena americana reserva tres pabellones del BEC para celebrar el 25 aniversario de sus premios IZASKUN ERRAZTI Jueves, 18 octubre 2018, 00:37

La organización de los premios europeos de la música MTV sigue quemando etapas sin que la expectación por este gran evento, que llegará el próximo 4 de noviembre, deje de crecer. Así lo atestiguan las 40.000 personas que en apenas cinco días se apuntaron a la lista para optar al sorteo de entradas y poder asistir a la gala oficial que la cadena estadounidense organiza cada año para entregar sus galardones. La empresa no resultará fácil: las butacas disponibles para la rifa de las entradas, que costarán entre 35 y 65 euros en función de la visión «completa» o «reducida» del escenario, rondarán las 6.500.

Los agraciados en el sorteo no serán, previsiblemente, los únicos que accederán al Bizkaia Arena del BEC, donde tendrá lugar el sarao. La compañía audiovisual reservará parte del espacio que deje libre el montaje del macroescenario –será mayor que el instalado el pasado año en Londres– para atender sus propios compromisos. ¿Cuántos? Todavía es una incógnita, como todo lo relacionado con la cita, que, al parecer, los responsables de MTV se han encargado de blindar con la firma de innumerables contratos de confidencialidad. En cualquier caso, no llegarán ni de lejos a cubrir las entre 18.000 y 20.000 plazas que, en condiciones normales, ofrece el recinto baracaldés. Aunque eso es lo de menos: el evento no será un concierto al uso, sino un espectáculo televisivo.

Una cita para relacionarse

Además del Bizkaia Arena, donde aún no ha entrado una máquina, los MTV 2018 se dejarán notar en otros dos pabellones del Bilbao Exhibition Center, el 4 y el 6, situados en la parte derecha de la feria de muestras, porque la organización del evento quiere tenerlo todo a mano. Su intención es celebrar allí la fiesta posterior a la gala, porque, además de un producto meramente televisivo, los premios de la música son, sobre todo, un evento para entablar relaciones. La excusa que utiliza Viacom para celebrar una reunión anual con sus clientes globales. Según ha podido saber este periódico, la firma Iruña Catering se encargará de servir el ágape.

A falta de dos semanas para la entrega de los premios europeos de la música, los fans de la banda británica Muse cuentan los días para asistir al concierto que ofrecerá el 3 de noviembre en San Mamés, con Crystal Fighters como teloneros. El grupo que lidera Matt Bellamy figura, además, entre los nominados a hacerse con alguno de los galardones en esta edición.

La cantante y actriz Haille Steinfeld, nominada a los Oscar en 2016, presentará y actuará en la gala de entrega de los premios, que se retransmitirá en directo desde el BEC a 180 países de los canales MTV. La cantante Camilla Cabello, con seis nominaciones; Ariana Grande y el rapero Post Malone, con cinco; y Dua Lipa, Shaw Mendes y el rapero Drake, con cuatro, encabezan la lista de aspirantes a los MTV-EMAs, los galardones a nivel europeo que otorga la cadena televisiva americana.