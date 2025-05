De la 'fan zone' de Amezola al Moma: así se ha celebrado el gol del Tottenham

A las 21.42 la tierra ha temblado en Bilbao. No, no ha sido un terremoto, sino la celebración de los aficionados del Tottenham al ... ver que su equipo se ha adelantado en la final de la Europa League al Manchester. El tanto, en propia puerta, ha desatado un torrente de alegría.

En San Mamés, los 'spurs' han saltado y brincado hasta la extenuación. El ruido ha sido ensordecedor y emocionante hasta para los que no se juegan nada. A solo unos metros, en Pozas, los bares eran el escenario de la euforia de los londinenses que no tenían entrada. Y la 'fan zone' de Amezola era otra fiesta, no como el parque Etxebarria, donde las caras largas de los diablos rojos eran de aúpa.

En el Moma, los 400 seguidores del Tottenham han clamado ¡Goal!!!! Tan alto que hasta se ha oído en la calle. Dentro, abrazos, besos y hasta declaraciones de amor eterno. Con el gol se han visto ya campeones. El ambiente es triunfal y las invitaciones a copas, continuas.

La discoteca ha cambiado este miércoles la música por el fútbol. Es una grada improvisada que gira en torno a una pantalla gigante. Gente de pie, hombro con hombro. Algunos no se conocen, pero da igual. Esta noche son del mismo bando.

Pura tensión desde dos horas antes

La fiesta empezó dos horas antes del pitido inicial en San Mamés. Los hinchas comenzaron a entrar en la sala para irse directos a la barra, a cargar energías. Los ocho camareros atendían a destajo a los aficionados. Lo primeros minutos fueron de tensión pura. El United se acercaba a su portería y los hinchas del Tottenham sufrían. «Eh, eh» , gritaban.

Las emociones se comportaban como una montaña rusa. Lo mismo primaba la euforia, cuando los suyos se acercaban y creaban peligro, o se imponía el temor y se echaban las manos a la cabeza y no querían ni mirar la pantalla. Los había que se daban hasta paseos. Al baño, unos minutos de tregua para su corazón.

Con el paso de los minutos, y viendo que las ocasiones se sucedían a su favor, los 'spurs' se agolpaban más cerca de la pantalla gigante. No estaban en san Mamés, pero querían estar allí y dar ánimos a sus ídolos. «Oh, nooo», se lamentaba un hincha al ver a Romero doliéndose sobre el césped. En cuanto le ha visto levantarse, se ha dado la vuelta y ha pedido una cerveza en la barra.

Cualquier acción sobre el césped la han vivido con ímpetu. Brazos arriba, giros sobre sí mismos para no mirar la pantalla, aplausos... Y de nuevo a la barra. Eso sí, no perdían su sitio. Volvían a su 'localidad' en la sala.